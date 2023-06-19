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Quase R$ 140 mil

Lexa faz acordo para pagar dívida referente a aluguéis atrasados no Rio

Dívida de quase R$ 140 mil reais surgiu após falta de pagamentos ao longo de 30 meses e também incluem condomínio, IPTU e taxa de incêndio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 10:51

Lexa faz acordo para pagar dívida referente a aluguéis atrasados no Rio
Lexa faz acordo para pagar dívida referente a aluguéis atrasados no Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@lexa
A cantora Lexa encerrou uma pendência que tinha por conta de falta de pagamentos de um imóvel alugado em condomínio no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.
Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, de O Globo, o valor da dívida era de R$ 137.904,20, referentes ao não pagamento de aluguel, condomínio, IPTU e taxa de incêndio ao longo de 30 meses, entre setembro de 2020 e março de 2023.
Conforme acordo homologado na 1.ª Vara Cível da Barra da Tijuca, o valor será pago com R$ 50 mil a vista e mais 12 parcelas de R$ 7,3 mil, a serem pagas mensalmente até junho do ano que vem.
Recentemente, a cantora chamou atenção ao anunciar a retomada de seu casamento com o cantor MC Guimê, após uma crise iniciada durante a participação do cantor no programa BBB 23, quando foi acusado de assediar uma colega de confinamento.

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