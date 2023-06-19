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Filhas de Gugu voltam ao Brasil para nova audiência sobre herança

Marina e Sofia são a favor de que a Justiça reconheça a união estável da mãe, Rose Miriam, com o pai
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 16:03

Filhas de Gugu chegam ao Brasil para audiência no processo de herança movido pela mãe
Filhas de Gugu chegam ao Brasil para audiência no processo de herança movido pela mãe Crédito: Instagram/@rosemiriamoficial
As filhas gêmeas de Gugu Liberato, Marina e Sofia, estão de volta ao Brasil para participar de novas audiências judiciais sobre a herança do pai. As duas, que moram nos Estados Unidos, chegaram em São Paulo no domingo (18) e publicaram nas redes sociais fotos e vídeos com a mãe, Rose Miriam.
Em uma primeira parte da audiência, realizada no mês passado, Sofia e Marina se posicionaram a favor da mãe, que briga judicialmente para que seja reconhecida a sua união estável com Gugu Liberato.
O irmão mais velho, João Augusto, não se manifestou durante a sessão judicial. Ele e a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, não concordam com o processo movido por Rose.
Nas audiências marcadas para quarta (21) e quinta (22), o juiz José Walter Chacon Cardoso, da 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo, vai ouvir as testemunhas dos dois lados.
Neste momento, nem as gêmeas nem Rose serão ouvidas, mas a presença delas no tribunal é considerada simbólica. João e Aparecida também não devem falar.
Em disputa está a herança bilionária de Gugu, morto em novembro de 2019 após um acidente doméstico. Se a Justiça reconhecer a união estável do apresentador e de Rose, ela passa a ter direito a uma parte do espólio -hoje, ela não é contemplada na divisão dos bens, já que não foi casada oficialmente com Gugu nem foi incluída no testamento assinado por ele em 2011.
No documento, Gugu distribui a parte disponível de seus bens, ou seja, a metade de tudo -os outros 50% são transmitidos obrigatoriamente aos três filhos.
Da segunda metade, ele deixou 75% para os três filhos e 25% para cinco sobrinhos. Se a união estável for reconhecida, Rose passará a ter direito a 50% dessa metade.
Toda a ação e o inventário correm sob segredo de Justiça.
Rose e as filhas são defendidas pelo advogado Nelson Wilians. Já João Augusto e a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, que são contra a ação da viúva, são representadas por Dilermando Cigagna.

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