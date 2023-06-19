Anitta é flagrada aos beijos com ator de "365 Dias" em viagem à Europa; assista

Anitta e Simone Susinna têm passado boa parte das férias da cantora juntos na Europa Crédito: Reprodução

Após apresentação na final Champions League no início de junho, Anitta anunciou que iria tirar alguns dias de descanso antes de voltar ao trabalho. A artista, que anunciou seu novo single, "Funk Rave", com lançamento previsto para o dia 22, está na Europa na companhia de Juliette e Marina Sena. As famosas já estiveram na Croácia e Grécia.

No Instagram a artista compartilhou também que estava na companhia de Simone Susinna, conhecido por seu trabalho na franquia "365 Dias". Nos cliques, o ator italiano aparece sorridente ao lado das brasileiras. Anteriormente, Anitta e Susinna também estiveram juntos na final do jogo da Liga dos Campeões.

No Twitter circula um vídeo onde Anitta aparece abraçada no astro, dançando e em sequência eles se beijam.

🚨VEJA: Anitta é flagrada beijando muito o ator italiano Simone Susinna.



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