Anitta homenageia Vini Jr. e faz show na Champions League

O anúncio do show de Anitta na final da UEFA Champions League, ao lado do nigeriano Burna Boy, foi cercado de expectativas de uma projeção inédita para a cantora brasileira, com uma transmissão para cerca de 240 países.

Anitta se apresentou na final da Champions League, em Istambul, na Turquia Crédito: Reuters/Folhapress

Na prática, Anitta não chegou a ficar nem três minutos no palco neste sábado (10) em Istambul, na Turquia. Cantou o hit "Envolver", em espanhol, o novo single, "Boss", que trouxe o funk para a apresentação e ficou por isso mesmo.

A expectativa tinha surgido porque era a primeira vez que uma artista brasileira se apresentaria no evento, onde já estiveram outras figuras do pop global.

Em entrevista à coluna de Lucas Pasin, no UOL, ela tinha dito que "Envolver" estava no setlist e que teria "um mometão de funk", na prática, foi um momentinho.

Ela tinha prometido ainda que os fãs ficariam "passados com a surpresa". No show, ela apareceu com uma camisa com o nome de Vini Jr, do Real Madrid, que foi vítima de racismo na Espanha.