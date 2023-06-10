Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estrela brasileira

Anitta homenageia Vini Jr. e faz show na Champions League

Apresentação da cantora na final do campeonato - que durou menos de três minutos - não ficou à altura das promessas que ela fez de surpreender
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 17:57

O anúncio do show de Anitta na final da UEFA Champions League, ao lado do nigeriano Burna Boy, foi cercado de expectativas de uma projeção inédita para a cantora brasileira, com uma transmissão para cerca de 240 países.
Anitta se apresentou na final da Champions League, em Istambul, na Turquia
Anitta se apresentou na final da Champions League, em Istambul, na Turquia Crédito: Reuters/Folhapress
Na prática, Anitta não chegou a ficar nem três minutos no palco neste sábado (10) em Istambul, na Turquia. Cantou o hit "Envolver", em espanhol, o novo single, "Boss", que trouxe o funk para a apresentação e ficou por isso mesmo.
A expectativa tinha surgido porque era a primeira vez que uma artista brasileira se apresentaria no evento, onde já estiveram outras figuras do pop global.
Em entrevista à coluna de Lucas Pasin, no UOL, ela tinha dito que "Envolver" estava no setlist e que teria "um mometão de funk", na prática, foi um momentinho.
Ela tinha prometido ainda que os fãs ficariam "passados com a surpresa". No show, ela apareceu com uma camisa com o nome de Vini Jr, do Real Madrid, que foi vítima de racismo na Espanha.
Entre as notícias sobre a apresentação, falou-se inclusive de uma possível presença do DJ Gabriel do Borel junto a Anitta, mas isso não aconteceu.

Veja Também

Anitta encontra ator de '365 Dias' e diz que vai à Itália apenas para vê-lo

Anitta revela que usa creme feito do próprio sangue para cuidar do rosto

Anitta revela música em parceria com Sam Smith em novo álbum

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados