Anitta revela que usa creme feito do próprio sangue para cuidar do rosto

Anitta estreou os stories de seu perfil dedicado aos fãs brasileiros na noite desta terça-feira, 6, e uma revelação da cantora chamou atenção dos seguidores. A artista contou que usa um creme feito com seu próprio sangue.

Anitta revelou aos fãs que usa creme feito com seu próprio sangue Crédito: Reprodução/Twitter

No Instagram, ela compartilhou detalhes da sua rotina de cuidados com a pele. Após mostrar que lava o rosto com sabonete que seja antiacne e antioleosidade, Anitta expôs o produto que adquiriu nos Estados Unidos.

"Foi a moça de Miami que fez o creme para mim. Eu tirei sangue, depois passaram na máquina para tirar o plasma e fizeram o creme para mim. Esse creminho fica lá na geladeira, porque como tem parte do meu sangue, se eu não colocar na geladeira, ele estraga, fica com um cheirinho, e não é muito legal", explicou.

#Anitta mostra crem que ela usa no rosto e nas partes íntimas feita com seu sangue pic.twitter.com/junhu0fmJn — Bollito Willyam 😎 (@BollitoWillyam) June 6, 2023

"Eu passo esse do sangue [nas partes íntimas] também. Mas esse não foi indicado, só que eu passo", acrescentou a artista.

Em uma live, Anitta explicou que decidiu usar um perfil voltado, exclusivamente, para os brasileiros por conta da criação de conteúdo em diferentes idiomas. Segundo ela, houve uma percepção do padrão no engajamento do seu perfil, que tende a cair nos países que não falam a língua que ela usa naquela postagem.