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Anitta encontra ator de '365 Dias' e diz que vai à Itália apenas para vê-lo

Cantora se apresenta neste sábado (10) na final da Champions League, disputada por Manchester City e Inter de Milão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 14:15

Anitta não perde tempo e já está jogando seus encantos em mais um astro internacional. O ator italiano Simone Susinna, do filme "365 Dias", publicou um vídeo no Instagram em que a cantora afirma que vai à Itália apenas para vê-lo. A funkeira vai se apresentar na final da Champions League, antes da partida, neste sábado (10), que será disputada por Manchester City e Inter de Milão.
Anitta
Anitta se apresenta neste sábado (10) na final da Champions League Crédito: Reprodução @anitta
"O motivo para eu ir correndo para a Itália amanhã. É um ótimo motivo. Olhem", diz ela, e aponta a câmera do celular para o ator. No vídeo, os dois aparecem juntos, no que parece ser um clima de romance.
A partida vai ocorrer em Istambul, Turquia. O show da brasileira será junto com o cantor nigeriano Burna Boy, e ela prometeu um "momentão de funk". Um dos hits cantados aos gringos será "Envolver".
"Óbvio que vai ter um 'momentão' de funk, e dessa vez os meus fãs vão ficar passados com a surpresa, não estão esperando. O visual seguiu todo o direcionamento do evento, mas tem muito da minha personalidade também, será divertido."

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