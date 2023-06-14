Anitta diz que teve relógio de R$105 mil roubado durante viagem na Croácia

Anitta anuncia músicas novas em português Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress

Anitta compartilhou com seus seguidores que teve seu relógio, da marca Cartier, roubado durante sua viagem na Croácia. Em um stories em seu perfil oficial do Instagram, a cantora mostrou a foto do objeto, do modelo Ballon Bleu, que custa R$ 105 mil, e é cravejado com diamantes.

"Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio... foi roubado de mim. Obrigada", escreveu a artista. O stories não está mais disponível.

No entanto, no segundo perfil, conhecido como QG da Anitta, dedicado a postagens em português, ela fez outro desabafo. "É isso, meu relógio foi roubado aqui na Croácia. E agora sabe o que a gente vai fazer? Continuar vivendo a vida feliz porque não tem o que fazer. Agradecer a Deus que estamos vivas, com saúde", desabafou.