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Anitta diz que teve relógio de R$105 mil roubado durante viagem na Croácia

Artista está de férias na Europa ao lado de Jade Picon e Juliette
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 09:20

Anitta anuncia músicas novas em português
Anitta anuncia músicas novas em português Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress
Anitta compartilhou com seus seguidores que teve seu relógio, da marca Cartier, roubado durante sua viagem na Croácia. Em um stories em seu perfil oficial do Instagram, a cantora mostrou a foto do objeto, do modelo Ballon Bleu, que custa R$ 105 mil, e é cravejado com diamantes.
"Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio... foi roubado de mim. Obrigada", escreveu a artista. O stories não está mais disponível.
No entanto, no segundo perfil, conhecido como QG da Anitta, dedicado a postagens em português, ela fez outro desabafo. "É isso, meu relógio foi roubado aqui na Croácia. E agora sabe o que a gente vai fazer? Continuar vivendo a vida feliz porque não tem o que fazer. Agradecer a Deus que estamos vivas, com saúde", desabafou.
A cantora está curtindo alguns dias de descanso ao lado de Juliette, Jade Picon e Lexa após apresentação na final da Liga dos Campeões da Europa. Ela também anunciou um novo single, que faz parte do seu próximo álbum, Funk Rave.

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