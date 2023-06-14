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Viralizou

Regina Duarte como pomba em abertura de novela vira meme nas redes sociais

Nome da atriz surge com imagens de aves na vinheta do folhetim 'História de Amor', que foi incluído no Globoplay
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 09:04

A atriz Regina Duarte quando era Ministra da Cultura do Governo Bolsonaro
A atriz Regina Duarte quando era Ministra da Cultura do Governo Bolsonaro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
A atriz Regina Duarte virou meme nas redes sociais com a inclusão da novela "História de Amor" no catálogo do Globoplay na última semana. Isso porque, na vinheta de abertura do folhetim, o nome da atriz aparece abaixo da imagem de duas pombas caminhando na areia.
Ainda que as imagens sejam as mesmas das exibidas na televisão aberta em 1995, foi só agora que o trecho viralizou. Na novela, escrita por Manoel Carlos, a atriz interpreta a protagonista Helena.
"Toda vez que passa o nome da Regina Duarte com os pombos na abertura de 'História de Amor, eu casco o bico", escreveu o perfil de Ingrid Velloy do Twitter.
Não é a primeira vez que Duarte vira meme na internet. Ao assumir a Secretaria Especial da Cultura de Jair Bolsonaro, a atriz virou motivo de chacota ao falar "pum do palhaço" em seu discurso de posse.

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