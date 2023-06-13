Porta de avião com músicos de Tierry abre durante voo em São Luís; veja vídeo

Tierry não estava no avião durante o incidente, que não deixou feridos Crédito: Reprodução/YouTube

A porta de uma aeronave que transportava músicos da banda do cantor Tierry abriu durante um voo no Maranhão, nesta segunda-feira (12). O incidente ocorreu 20 minutos após a decolagem no aeroporto de São Luís, mas o piloto conseguiu executar, com segurança, um pouso de emergência. Ninguém ficou feriado. A informação foi confirmada pela assessoria da banda. O cantor não estava no avião.

Os integrantes do grupo ficaram apreensivos com o ocorrido. "O piloto e o copiloto brevemente acalmaram eles e fizeram o procedimento de descida para que retornassem ao aeroporto de São Luis, onde em solo já se encontravam equipes de ambulância e bombeiros", informou a assessoria, em nota. Todos os músicos retornaram, nesta terça-feira (13), em um voo comercial para Salvador (BA). A agenda de shows não foi afetada.

Imagens do incidente foram registradas pelos músicos e compartilhadas no perfil oficial de Tierry, nas redes sociais. "Livramento", diz um post com o vídeo da porta da aeronave aberta.

Renato Butica, um dos músicos da banda e que estava no avião, contou que o grupo de 13 pessoas passou toda a segunda-feira em um hotel, para se acalmar. Feliz com o carinho dos fãs, ele falou que "não foi nada fácil".

Porta de avião com banda de Tierry se abre no ar e aeronave faz pouso de emergência; Assista pic.twitter.com/11bdMv1JnQ — Mariana Morais (@moraismarianam) June 13, 2023

"O avião é confiável, sempre estamos com ele. Após sair com destino a Teresina, a porta no fundo abriu, bateu o desespero total, papel, tudo voando, parecia cena de filme. Todos começamos a chorar", descreveu ele.