Glória Pires deixa Globo após 54 anos; veja papéis marcantes na emissora

No ar como Irene na novela "Terra e Paixão", a atriz Gloria Pires decidiu não renovar seu contrato com a Rede Globo depois de 54 anos. Gloria decidiu firmar, apenas, uma extensão de prazo para terminar a novela. O objetivo é buscar novos projetos no cinema ou até mesmo em plataformas de streaming.

Glória Pires está no ar na Rede Globo na novela "Terrra e Paixão" Crédito: Rede Globo

Gloria estreou na Globo em 1972, na novela "Selva de Pedra", quando tinha apenas oito anos. Ao longo da carreira, deu vida a personagens marcantes, como a ambiciosa Nice, em "Anjo Mau" (1997), e as gêmeas Ruth e Raquel, em "Mulheres de Areia" (1993). Recentemente, viveu Lúcia, em "Paraíso Tropical" (2007), Norma, em "Insensato Coração" (2011), e Beatriz, em "Babilônia" (2015).

SUCESSOS

Gloria interpretou a protagonista Zuca, na versão da novela "Cabocla", exibida no final dos anos 1970. A personagem era disputada por Tobias, interpretado por Roberto Bonfim, e por Luís Jerônimo, vivido por Fábio Júnior.

Foi durante as gravações da novela que Gloria e Fábio se aproximaram. Os dois se casaram e tiveram uma filha, Cleo Pires. O relacionamento terminou em 1983.

Já na novela "Vale Tudo", de Gilberto Braga, deu vida a Maria de Fátima, uma jovem ambiciosa e inescrupulosa. No início da novela, a personagem vende a casa da família e deixa a mãe, Raquel (Regina Duarte), desamparada.

Em entrevista à Memória Globo, Gloria diz que Maria de Fátima "foi um presentão". "Para mim, ela não era só uma vilã, era uma pessoa amoral, louca, desregulada. Foi um momento histórico da televisão, porque retratava o Brasil de forma nua e crua", disse a atriz.

GÊMEAS

Em "Mulheres de Areia" (1993), Gloria viveu as gêmeas Ruth, a mocinha, e Raquel, a vilã. Para caracterizar as personagens, a atriz chegou a usar perfumes diferentes para fazer as cenas. Para Ruth, a fragrância era suave. Para Raquel, o perfume era mais forte.

Gloria também protagonizou a minissérie "Memorial de Maria Moura", escrita por Jorge Furtado e Carlos Gerbase com base no romance de Rachel de Queiroz.

Na trama, Maria Moura perde o pai na infância e, aos 17 anos, encontra sua mãe morta em casa. Acreditando que a morte da mãe foi um assassinato, Maria Moura seduz o empregado e amigo de infância Jardilino (Lui Mendes) e pede que ele execute o padrasto, provável autor do crime. Depois, a personagem reúne um grupo de pessoas e tenta conquistar a terra herdada do pai, a serra dos Padres.

Em outra novela de Benedito Ruy Barbosa, "O Rei do Gado", a talentosa atriz viveu Rafaela Berdinazzi. Na trama, a personagem se passa por Marieta, a filha perdida de Giácomo (Manoel Boucinhas) e sobrinha de Geremias (Raul Cortez).

Em "Anjo Mau", Gloria interpretou a ambiciosa Nice. A jovem acaba arrumando um emprego como babá na mansão dos Medeiros, onde seu pai, Augusto (Cláudio Corrêa e Castro), já trabalhava. Durante a novela, Nice se apaixona por Rodrigo (Kadu Moliterno), irmão da sua patroa, Stela (Maria Padilha).

Na novela de Silvio de Abreu, "Belíssima", Gloria viveu Júlia, neta da vilã Bia Falcão (Fernanda Montenegro). Júlia é dona e administradora da Belíssima, uma fábrica de roupas íntimas fundada pela mãe, Stella Assunção. Stella morreu em um acidente de avião.