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Xô, cecê! Glória Pires ensina receita de desodorante caseiro; confira

Atriz divulgou nas redes sociais, nesta quinta-feira (27), uma receita simples com apenas dois ingredientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 13:16

Glória Pires ensina tutorial de desodorante caseiro
Glória Pires ensina tutorial de desodorante caseiro Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress
A atriz Glória Pires, de 59 anos, usou as redes sociais para divulgar sua receita de desodorante caseiro. No vídeo, publicado nesta quinta-feira (27), a artista contou que aprendeu a fórmula há anos com sua filha, Antônia Morais. Segundo ela, o produto, que tem apenas dois ingredientes, resolveu sua vida.
“Salve Glorioses (como são chamados os fãs da atriz). Hoje estou passando aqui para ensinar uma nova receitinha que a minha filha Antônia me ensinou há muitos anos e resolveu a minha vida. É um desodorante feito em casa, com água e um outro produto”, começou Glória fazendo mistério com o segundo ingrediente.
Ainda sem revelar a receita, Glória disse que aplica o desodorante caseiro várias vezes durante o dia, inclusive quando vai treinar. Além de conter o odor, a atriz ressaltou que descobriu outra funcionalidade da mistura. De acordo com a mãe de Cleo, o produto também ajuda a tirar o mau cheiro das partes da axilia nas roupas.
“Eu passo o dia todo, aplico de manhã, após o banho, vou treinar e nada de cheiro. Normalmente, não compro roupas de tecidos sintéticos, porque além de não gostar do toque, não é reciclável. Mas trabalhando, muitas vezes eu uso e dá um cheiro horrível nas axilas. Eu descobri que você pode aplicar esse produto nessa parte onde o cheiro sai”, ressaltou.
Por fim, Glória explicou o passo a passo da receita. “Em uma embalagem de vidro higienizada, preencha um décimo dela com leite de magnésia. O restante é só completar com água. E aí? fácil demais, né? Depois vocês me dizem se resolveu ou não, tá bom?”, explicou a atriz no tutorial.
Diversos internautas aprovaram a receita da atriz. “Leite de magnésia é bom mesmo. Funciona”, disse um perfil. “Essa dica é certeira, já faço há muitos anos”, escreveu outra seguidora de Glória.

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