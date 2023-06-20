Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Rihanna grávida é estrela de primeira campanha do rapper Pharrell Williams para a Louis Vuitton
Barrigão à mostra

Rihanna grávida é estrela de primeira campanha do rapper Pharrell Williams para a Louis Vuitton

Artista se tornou diretor criativo masculino da marca em fevereiro; coleção vai ser apresentada na Semana de Moda Masculina de Paris
Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 09:32

Rihanna durante o MET Gala 2023
Rihanna durante o MET Gala 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
A gravidíssima Rihanna colocou a barriga de sua segunda gestação para jogo na nova campanha da Louis Vuitton. A coleção é de autoria do rapper Pharrell Williams e é a estreia do cantor como diretor criativo masculino da marca.
O artista compartilhou a foto da campanha de primavera-verão em suas redes sociais. Rihanna aparece usando um casaco de couro e carrega bolsas da grife. A estreia da coleção de Pharrell vai ocorrer na terça-feira (20), quando começa a Semana de Moda Masculina, em Paris.
O cantor de "Happy" assumiu o cargo em fevereiro de 2023, após a morte de Virgil Abloh. O artista já tem experiência no ramo da moda. Ele é fundador da marca Billionaire Boys Club, que nasceu em 2003, e já fez parcerias com a Louis Vuitton.

Veja Também

Arctic Monkeys cancela show após problemas de saúde de Alex Turner

Taylor Swift: Procon e Polícia Civil apreendem cambistas na bilheteria do show da cantora em SP

Key Alves assina com "A Fazenda" e receberá maior cachê do programa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados