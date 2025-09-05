Na Globo

Budah e Lara Santana brilham no programa Conversa com Bial

Do rap à comédia, as artistas do Espírito Santo participaram do talk show comandado pelo apresentador Pedro Bial nesta semana e emocionaram ao contar suas trajetórias

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 10:30

Lara Santana e Budah participaram do Conversa com Bial Crédito: Reprodução/@larasantana/@budah

ES no topo! Nesta semana, dois talentos do Espírito Santo ganharam destaque nacional ao participarem do talk show Conversa com Bial: a cantora Budah e a humorista Lara Santana. O programa conduzido por Pedro Bial foi exibido na Globo e no GNT, e colocou o talento capixaba em evidência para todo Brasil.

A rapper Budah foi a convidada, na terça-feira (2), ao lado do rapper Hungria. Em sua participação, ela abriu o coração sobre os primeiros passos na carreira - e como precisou provar para seus colegas de cena.

“Eu falo que eu tinha muita vergonha porque nessa época ninguém sabia que eu cantava. Tinha avisado para as pessoas do rap do Espírito Santo que eu sabia cantar e elas duvidaram. E aí eu falei 'Eu vou gravar um vídeo e vou provar pra vocês que eu sei cantar'. Postei no Facebook e ele teve 500 mil compartilhamentos", disse.

A rapper Budah foi a convidada ao lado do rapper Hungria Crédito: Reprodução/TV Globo

Budah também compartilhou sobre sua jornada pessoal. Com voz potente e força no palco, a cantora destacou a preparação para o festival The Town, no dia 6 de setembro, onde dividirá o dia com artistas como Lauryn Hill e Travis Scott.

Lara Santana: humor e autenticidade

A atriz, roteirista e videomaker Lara Santana também marcou presença no programa com seu humor afiado e criativo. A capixaba participou do programa desta quinta-feira (4), ao lado da amiga e influenciadora Mari Krüger. Na entrevista, Lara abriu o jogo sobre pessoas que desvalorizam o trabalho criativo.

“Acho que esse lado nosso de ser meio nerd, de gostar de estudar muito. As pessoas associam muito a criatividade e coisas relacionadas ao entretenimento a desordem. As pessoas acham que as ideias vem ‘do nada’. Só que ao contrário, a criatividade exige muita disciplina e raciocínio lógico”, disse.

A capixaba Lara Santana esteve no Conversa com Bial ao lado da amiga Mari Krüger Crédito: Reprodução/TV Globo

Nas redes sociais, Lara se comoveu e refletiu sobre essa oportunidade. “Se eu falasse para a Lara tímida, que subiu no palco pela primeira vez aos 5 anos e que ninguém ouvia a voz dela, que ela viveria tudo isso… ela nunca acreditaria”, disse.

“Estou realmente estou sem palavras e muito grata por onde Deus tem me levado. Obrigada você que está aqui acompanhando meu conteúdo e torce por mim de alguma forma. Obrigada porque eu fico muito feliz com o carinho que vocês têm por mim”, completou.

Lara Santana se emocionou ao escrever sobre sua participação no Conversa com Bial Crédito: Reprodução/@larasantana

Este vídeo pode te interessar