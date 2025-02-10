Prêmio de melhores influenciadores tem Renato Albani e Lara Santana na final; veja capixabas

Lara Santana e Renato Albani Crédito: Instagram/@larasantana e @renatoalbani

O Prêmio iBest 2024 destaca os influenciadores do Espírito Santo que estão fazendo a diferença nas redes sociais, com discussões, tendências e cultura local. Entre os finalistas, Lara Santana e o padre Patrick Fernandes, que brilham em redes sociais como Instagram, YouTube, X (antigo Twitter) e Spotify.

A premiação utiliza um algoritmo próprio para avaliar a relevância digital de cada iniciativa, com o apoio de uma votação popular e da Academia iBest, definida por um júri de especialistas.

Conheça os finalistas capixabas:

VOTO POPULAR

Lara Santana: 3.4M Instagram | 433K Youtube

Pe. Patrick Fernandes: 6.5M Instagram | 303K Youtube

Renato Albani: 3.8M Instagram | 49K X

ACADEMIA IBEST

Pe. Patrick Fernandes: 6.5M Instagram | 303K Youtube

Renato Albani: 3.8M Instagram | 49K X

Roberto Carlos: 2.1M Instagram | 5.29M Youtube | 5.8M Spotify

Padre Patrick Fernandes Crédito: Instagram/@padre_patrick

A cerimônia de entrega dos prêmios iBest acontece nos dias 13 e 14 de fevereiro, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e reconhece os melhores canais, criadores de conteúdo e influenciadores em 109 categorias. Entre os mais de 200 finalistas com presença confirmada, destacam-se Peter Jordan, Flávio Augusto, Joel Jota, Ana Hickmann e Iberê Thenório.