Novela

Maria de Fátima e Ana Clara aparecem em clima de intimidade em gravações de 'Vale Tudo'

Aliança entre personagens pode mudar os rumos da rivalidade com Odete Roitman; veja foto

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:21

Maria de Fátima e Ana Clara aparecem em clima de intimidade Crédito: Reprodução/Globo/Fábio Rocha

As gravações do remake de "Vale Tudo" seguem movimentando as praias do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (4), cenas entre Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) chamaram atenção ao mostrar as duas em clima de intimidade na areia, sugerindo uma aliança inesperada que promete virar a trama contra Odete Roitman (Débora Bloch).

A aproximação das personagens marca um novo capítulo na novela de Manuela Dias, que atualiza a clássica história exibida em 1988. Diferente da versão original, Ana Clara é uma criação inédita para o remake. Na trama, a jovem se dedica a cuidar de Leonardo (Guilherme Magon), irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira), que para o resto da família foi dado como morto após um acidente de carro.

O segredo sobre a sobrevivência de Leonardo é mantido por Odete Roitman, que, aos poucos, começa a ser desafiada. Maria de Fátima já havia descoberto a verdade e passou a chantagear a vilã, reforçando seu lado calculista. Agora, a união com Ana Clara sugere que Odete encontrará ainda mais obstáculos no caminho.

Nos capítulos exibidos nesta semana, o público pôde ver um lado raro da poderosa empresária: em uma cena emocionante, Odete aparece fragilizada ao consolar Leonardo durante uma crise, sendo reconhecida por ele em um momento que promete ter desdobramentos importantes.

Além disso, Leonardo deve ganhar ainda mais destaque no enredo. Ele será peça-chave para salvar a vida de Afonso Roitman (Humberto Carrão), que luta contra um câncer e precisa de um transplante de medula óssea. Esse elo entre os personagens abre espaço para novos conflitos familiares e pode mudar completamente o destino da poderosa família Roitman.

MEU DEUS! a ana clara e a maria de fatima vão ser um casal ou besties? #ValeTudo pic.twitter.com/wWX4LqA2am — leticia (@ltcxrbs) September 4, 2025

Este vídeo pode te interessar