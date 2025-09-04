Editorias do Site
Afonso aparece com três mãos em 'Vale Tudo' e vira meme

No capítulo da última terça-feira (2), o personagem de Humberto Carrão apareceu com três mãos

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:28

Afonso (Humberto Carrão).
O personagem de Humberto Carrão apareceu com três mãos. Crédito: Imprensa Globo

Uma falha de gravação na novela "Vale Tudo" deu o que falar na internet. No capítulo da última terça-feira (2), o personagem de Humberto Carrão apareceu com três mãos.

Na cena, Afonso acompanhava o ultrassom de Solange (Alice Wegmann) por vídeo chamada. Enquanto ele segurava o celular com as duas mãos, aparecia na tela do mesmo celular com uma das mãos no rosto.

Em redes sociais como o X, telespectadores notaram a falha, o que somou-se a críticas que a novela vem recebendo em relação a buracos no roteiro ou situações inverossímeis.

A própria narrativa do câncer de Afonso tem sido alvo de reclamações dos telespectadores, principalmente pelo arco dramático repentino e pela inclusão de uma narrativa que não havia na novela original e que alguns consideraram gratuita.

