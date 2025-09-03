Famosos

Alexandre Frota diz que Claudia Raia o traiu com Raul Gazolla: 'E tá tudo certo'

Ator e ex-deputado fala sobre família, trabalho e vício em drogas: 'Hoje sou um vitorioso'

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:25

Segundo Frota, Claudia teria tido um affair com Raul Gazolla, o que não o incomodou Crédito: Ellen C Soares - 8.jun.25/Globo

Em entrevista ao No Alvo (SBT), Alexandre Frota falou sobre a "pulada de cerca" de Claudia Raia quando eles eram casados.

Segundo o ator, Claudia teria tido um affair com Raul Gazolla, o que não o incomodou. "O Raul Gazolla é meu irmão, talvez seja um dos caras que eu mais amo nesse país. Já falei para todo mundo que durante o tempo que eu estava casado com a Claudia, o Raul e a Claudia tiveram um negócio. E está tudo certo. Na vida, a gente um dia ganha, um dia perde, um dia a gente bate, um dia a gente apanha. Um beijo no coração do Raul", falou.

Ainda na entrevista, Frota se emocionou ao falar do filho Mayã, com quem tem uma relação difícil. "Fiz e cumpri todas as minhas obrigações como pai. Foi a escolha dele, foi ele que decidiu, quando eu ganhei para deputado federal, falar que não acreditava como que o Brasil tinha votado num cara assim, um cara que fazia filmes, num cara que tinha sido ex-drogado", disse.

"Ele não levou em conta o quanto é difícil e as milhões de pessoas que passam por essa situação da droga e ele deveria olhar o pai como um pai vencedor. Um pai que até os 24 anos de idade pagou pensão alimentícia. Saí de casa para trabalhar com 14. Mas não critico, foi escolha dele e está tudo bem. Sou um grande pai para o Enzo, para a Bella, fui um pai para ele. É um filho que escolheu se afastar do pai. A escolha é dele", continuou.

Frota também abordou o vício em drogas e como se libertou da dependência. "Eu sempre fiz esporte, judô, capoeira, jiu-jitsu, mergulho, natação. E aí, através da bebida, achei que era legal aquilo, comecei a beber, e da bebida você vai passando para outras drogas. Passei por um processo muito grande, muito delicado. Hoje sou um vitorioso. Eu estou há mais de 25 anos limpo e só Deus sabe como foi."

"Quando me vi naquele processo todo, pensei: 'Não quero que meus amigos, minha família amanheçam com a televisão dizendo que o Alexandre Frota foi encontrado num hotel de quinta categoria, com overdose'. E aí eu decidi que eu tinha que sair, que eu não queria morrer", contou.

O programa foi ao ar na última segunda-feira (1º), no SBT.

