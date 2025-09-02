Rede Globo

Ticiane Pinheiro celebra promoção de César Tralli para a bancada do JN: 'Estarei ao seu lado'

Jornalista que assume o posto de William Bonner no ‘Jornal Nacional’ em novembro recebe homenagem da esposa após anúncio da TV Globo

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12:52

Ticiane Pinheiro celebra promoção de César Tralli para a bancada do JN: 'Estarei ao seu lado' Crédito: Globo/ Beatriz Damy

A confirmação de César Tralli como novo apresentador do Jornal Nacional repercutiu amplamente nesta segunda-feira, 1º. O jornalista assumirá a bancada do principal telejornal da TV Globo a partir do dia 4 de novembro, ao lado de Renata Vasconcellos. A mudança marca uma nova fase no jornalismo da emissora, com a saída de William Bonner da apresentação do noticiário após 29 anos.

Além de deixar a bancada, Bonner também será substituído no cargo de editor-chefe do Jornal Nacional. A função passará a ser exercida por Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe adjunta e parceira de longa data de Bonner na produção do telejornal. O jornalista, no entanto, continuará na emissora e foi confirmado como novo apresentador do Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg, com estreia Prevista para 2026.

Entre os inúmeros comentários e mensagens de felicitação recebidos por Tralli, uma em especial ganhou destaque nas redes sociais: a da esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro. Em uma publicação emocionada, ela celebrou a trajetória profissional do marido e compartilhou com os seguidores o orgulho por esse novo passo em sua carreira.

"Hoje meu coração transborda de orgulho e alegria ao ver você alcançar o ápice da sua carreira. Sei de perto cada esforço, dedicação, noites em claro, cada momento em que você abriu mão de algo pessoal para se dedicar ao seu trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina", escreveu.

A apresentadora ainda destacou o comprometimento do jornalista ao longo dos anos: "Nada do que você conquistou veio por acaso, é fruto do seu talento inegável, da sua inteligência e, acima de tudo, da sua determinação inabalável. (...) Isso faz de você não apenas um profissional admirável, mas também um homem ainda mais inspirador para mim, pra nossa família e para todos que têm o privilégio de caminhar ao seu lado".

César Tralli é casado com Ticiane Pinheiro desde 2017. Juntos, são pais de Manu, de cinco anos. Ele também é padrasto de Rafa Justus, filha de Ticiane com o empresário Roberto Justus, e genro da ex-modelo Helô Pinheiro. Tralli já comandava o Jornal Hoje desde 2021 e agora assume o maior desafio de sua carreira na televisão. Roberto Kovalick deixará o telejornal Hora 1 e assumirá o Jornal Hoje.

Este vídeo pode te interessar