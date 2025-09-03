Famosos

Val Marchiori tem alta hospitalar e explica como será o tratamento contra o câncer de mama

Empresária foi diagnosticada em agosto e passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor, motivo pelo qual realizará uma série de procedimentos e tratamentos médicos

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:49

Val Marchiori tem alta hospitalar e explica como será o tratamento contra o câncer de mama Crédito: Reprodução Instagram @valmarchiori

Val Marchiori recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nessa terça-feira, 2, após uma cirurgia para a retirada de um tumor na mama. Em uma postagem feita nas redes sociais, a socialite explicou que os próximos passos para o tratamento contra o câncer começarão em outubro, daqui a 40 dias.

Ela foi diagnosticada com câncer de mama em agosto, motivo pelo qual realizará uma série de procedimentos e tratamentos médicos.

"Acabo de receber alta médica e volto para casa, ao lado dos meus filhos e do meu marido, que foram o alicerce fundamental desse meu pior momento do tratamento até aqui. Foram dias difíceis e de muita dor que só suportei porque eles estavam lá comigo."

Sobre os próximos passos, disse: "Agora é descansar um pouco e me recuperar. Em 40 dias daremos início a segunda parte do tratamento que, com fé em Deus, encerrará definitivamente esse capítulo triste da minha vida."

"Quero, daqui para frente, seguir ajudando para que outras mulheres não sofram o mesmo, auxiliando na divulgação e apoio das políticas e instituições de combate ao câncer", complementou, sobre o motivo das postagens frequentes.

A empresária finalizou com um agradecimento: "Aproveito, com certeza, para agradecer a toda equipe médica, de enfermagem e auxiliares que cuidaram de mim com tanto carinho e atenção, assim como a todos os amigos e fãs que deixaram milhares de mensagens de apoio e esperança. Foram tantas mensagens lindas, de toda parte do Brasil, que me deixaram muito emocionada."

Câncer de mama: preste atenção aos sinais

O caminho da prevenção e do autocuidado é muito importante para a qualidade de vida da mulher. Por isso, é preciso redobrar a atenção a alguns sinais:

Alterações no formato ou tamanho das mamas.

Mudanças na pele (vermelhidão, descamação ou "casca de laranja").

Alterações no mamilo (inversão ou retração)

Presença de nódulos ou espessamentos.

Secreção mamária fora do período de amamentação.

Este vídeo pode te interessar