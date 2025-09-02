Editorias do Site
Val Marchiori atualiza estado de saúde após cirurgia para remover tumor: 'Façam mamografia'

Após a recuperação do procedimento cirúrgico, a socialite continuará o tratamento contra o câncer de mama. Ela revelou seu diagnóstico no fim de agosto

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12:43

Val Marchiori atualiza quadro de saúde após cirurgia: 'Logo estarei curada do câncer de mama'
Val Marchiori atualiza quadro de saúde após cirurgia: 'Logo estarei curada do câncer de mama' Crédito: Reprodução Instagram @valmarchiori

Val Marchiori atualizou seu estado de saúde após uma cirurgia para a retirada de um tumor na mama. Ela agradeceu à equipe médica e ao apoio de fãs em suas redes sociais nessa segunda-feira, 1º: "Fiquem com Deus e façam a mamografia." Ela foi diagnosticada com câncer de mama após uma mamografia de rotina, e está internada na unidade do Morumbi do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para a realização do tratamento.

"Quero informar que ocorreu tudo bem com a minha cirurgia. É uma cirurgia que deixa a gente muito mexida, até emocionalmente, mas agora vou focar na minha recuperação", disse a socialite. Para a equipe médica, disse: "Quero, assim, agradecer a toda equipe do Einstein, especialmente a equipe do Dr. Fernando Maluf e do Dr. Silvio Bromberg pela atenção e pelo profissionalismo com que me atendeu e me acolheu."

À equipe de enfermeiros, Val escreveu também: "Como é bom ser bem cuidada por esses anjos que são os enfermeiros e enfermeiras. Certamente essa profissão é para quem tem o dom de cuidar e merece ser respeitada e valorizada."

"Hoje foi o primeiro passo para essa minha cura, se Deus quiser", completou. Em seus stories, também dedicou um espaço para agradecer pelo apoio dos filhos gêmeos Eike e Victor e do marido Amilton Augusto: "Agradeço aos meus filhos amados e ao meu marido, que está segurando a minha mão. Meu porto seguro, minha força, meu amor."

Após a recuperação do procedimento cirúrgico, Val continuará o tratamento contra o câncer de mama. Ela revelou seu diagnóstico no fim de agosto.

Câncer de mama: preste atenção aos sinais

O caminho da prevenção e do autocuidado é muito importante para a qualidade de vida da mulher. Por isso, é preciso redobrar a atenção a alguns sinais:

  • Alterações no formato ou tamanho das mamas. 
  • Mudanças na pele (vermelhidão, descamação ou "casca de laranja"). 
  • Alterações no mamilo (inversão ou retração). 
  • Presença de nódulos ou espessamentos. 
  • Secreção mamária fora do período de amamentação

