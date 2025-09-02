Saúde

Val Marchiori atualiza estado de saúde após cirurgia para remover tumor: 'Façam mamografia'

Após a recuperação do procedimento cirúrgico, a socialite continuará o tratamento contra o câncer de mama. Ela revelou seu diagnóstico no fim de agosto

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12:43

Val Marchiori atualiza quadro de saúde após cirurgia: 'Logo estarei curada do câncer de mama' Crédito: Reprodução Instagram @valmarchiori

Val Marchiori atualizou seu estado de saúde após uma cirurgia para a retirada de um tumor na mama. Ela agradeceu à equipe médica e ao apoio de fãs em suas redes sociais nessa segunda-feira, 1º: "Fiquem com Deus e façam a mamografia." Ela foi diagnosticada com câncer de mama após uma mamografia de rotina, e está internada na unidade do Morumbi do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para a realização do tratamento.

"Quero informar que ocorreu tudo bem com a minha cirurgia. É uma cirurgia que deixa a gente muito mexida, até emocionalmente, mas agora vou focar na minha recuperação", disse a socialite. Para a equipe médica, disse: "Quero, assim, agradecer a toda equipe do Einstein, especialmente a equipe do Dr. Fernando Maluf e do Dr. Silvio Bromberg pela atenção e pelo profissionalismo com que me atendeu e me acolheu."

À equipe de enfermeiros, Val escreveu também: "Como é bom ser bem cuidada por esses anjos que são os enfermeiros e enfermeiras. Certamente essa profissão é para quem tem o dom de cuidar e merece ser respeitada e valorizada."

"Hoje foi o primeiro passo para essa minha cura, se Deus quiser", completou. Em seus stories, também dedicou um espaço para agradecer pelo apoio dos filhos gêmeos Eike e Victor e do marido Amilton Augusto: "Agradeço aos meus filhos amados e ao meu marido, que está segurando a minha mão. Meu porto seguro, minha força, meu amor."

Após a recuperação do procedimento cirúrgico, Val continuará o tratamento contra o câncer de mama. Ela revelou seu diagnóstico no fim de agosto.

Câncer de mama: preste atenção aos sinais

O caminho da prevenção e do autocuidado é muito importante para a qualidade de vida da mulher. Por isso, é preciso redobrar a atenção a alguns sinais:

Alterações no formato ou tamanho das mamas.

Mudanças na pele (vermelhidão, descamação ou "casca de laranja").

Alterações no mamilo (inversão ou retração).

Presença de nódulos ou espessamentos.

Secreção mamária fora do período de amamentação

