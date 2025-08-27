Famosos

Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama: 'Tive medo de fazer mamografia'

Médicos chegaram ao diagnóstico de câncer após encontrarem um nódulo na mama direita

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:26

Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama Crédito: Reprodução/Instagram/@valmarchiori

A socialite e empresária revelou que descobriu a doença por meio de um exame de rotina. Os médicos chegaram ao diagnóstico de câncer após encontrarem um nódulo na mama direita.

"Vocês que me veem sempre arrumada, bonita, fazendo festa? nesta quarta-feira (27) estou aqui dar uma notícia não tão boa. Fui fazer um exame de rotina e sempre tive medo de fazer mamografia. Tive que fazer uma biopsia por causa de um nódulo suspeito na mama direita e nesta quarta-feira (27) saiu o resultado. É um tumor maligno, um câncer de mama", disse Val Marchiori, em vídeo publicado no Instagram.

Emocionada, Val se culpou por não ter buscado o exame mais cedo para evitar a doença. Ela afirmou que decidiu tornar público seu quadro clínico como um alerta para mulheres, que assim como ela, não realizam a mamografia por medo.

"A gente fica sem chão. Fico culpando a mim mesma, e quantas mulheres também que deixam de fazer por medo. Se eu já tivesse de repente feito... É muito dificil quando a gente recebe a notícia, parece que o mundo está acabando. Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia!", disse Val Marchiori.

Apoio

Após divulgar seu diagnóstico de câncer de mama, Val Marchiori compartilhou uma mensagem que recebeu de Vera Viel no Instagram.

Vera Viel teve um tipo raro de tumor na perna esquerda. Em outubro de 2024, ela fez uma cirurgia para remover o sarcoma sinovial da coxa.

A esposa de Rodrigo Faro mandou uma mensagem de apoio a Val Marchiori. "Val, Deus não vai te desamparar, assim como ele me curou de um sarcoma maligno vai te curar também", escreveu.

Ela recomendou que Val se apoie na fé. "Ore todos os dias, entrega sua vida a ele, eu e o Rodrigo estaremos aqui em oração", disse Vera.

"Isso não é uma sentença de morte, você vai ver, somente um processo para depois você testemunhar o milagre de Deus. Fica bem!", disse Vera Viel em mensagem a Val Marchiori.

