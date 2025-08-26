Editorias do Site
Esposa de jogador do Rio Branco expõe traições e anuncia separação

Segundo publicação, Bruno Silva e os colegas de clube foram para uma 'zona' após eliminação da Série D, no último sábado (23); veja detalhes

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:45

Andressa anunciou a separação nas redes sociais
"Deus não honra", desabafou Andressa nas redes socias Crédito: Reprodução Instagram @oficialandressa_

A biomédica Andressa Marinho anunciou nas redes sociais sua separação do volante Bruno Silva, do Rio Branco, e expôs situações com o agora ex-marido. Os dois são pais de Bruno Jr. e Paolo e estavam juntos há 8 anos. 

Na publicação, Andressa conta ter sido traída e agredida diversas vezes. 

"Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem LINDO muitas vezes, apanhei inclusive grávida do meu primogênito."

O episódio que deu fim ao relacionamento ocorreu recentemente, após a eliminação do time capixaba para a Inter de Limeira, de São Paulo, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Segundo Andressa, Bruno foi para uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. "Um bando de homem velho, fim de carreira, feio, que fica pedindo glória a Deus mas trai a família, mente... Vocês são podres", desabafou em outro post. 

Post de Andressa nas redes sociais
Post de Andressa nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram @oficialandressa_

Bruno Silva já passou por Botafogo, Athletico-PR, Chapecoense, Cruzeiro, Fluminense e diversos outros times até chegar ao Rio Branco. Na bio do Instagram, o jogador ainda se define como casado com Andressa.

A reportagem procurou a assessoria do Rio Branco, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

