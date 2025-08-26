Polêmica

Quem é Bruno Silva, jogador do Rio Branco acusado de agredir e trair a esposa

Andressa Marinho expôs o marido, volante de 39 anos, nas redes sociais; ele é ex-Botafogo, Cruzeiro e hoje capitão do Rio Branco

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:03

Saiba quem é Bruno Silva, jogador do Rio Branco acusado de agredir e trair a esposa Crédito: Código19/Folhapress; Reprodução/Redes sociais

A biomédica Andressa Marinho anunciou nas redes sociais a separação do volante Bruno Silva, capitão do Rio Branco, e relatou episódios de traição e agressões durante os oito anos em que viveram juntos. O casal tem dois filhos, Bruno Jr. e Paolo. “Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem muitas vezes, apanhei inclusive grávida do meu primogênito”, escreveu.

Segundo Andressa, o episódio que levou ao fim da relação ocorreu logo após a eliminação do Rio Branco na Série D do Campeonato Brasileiro, contra a Inter de Limeira. Em postagens, ela afirmou que o jogador saiu com colegas do clube para uma casa noturna em Campinas, o que teria sido o estopim da separação.

Trajetória no futebol

Bruno Silva durante vitória do Rio Branco no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini

Bruno César Pereira da Silva, conhecido como Bruno Silva, nasceu em Nova Lima (MG), em 3 de agosto de 1986. Volante de marcação, iniciou a carreira no Villa Nova e passou por clubes como Social, Avaí, Bahia, Ponte Preta, Chapecoense, Athletico-PR, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Internacional e Remo.

Foi no Botafogo, em 2016 e 2017, que viveu o auge da carreira, participando da campanha que levou o clube à Libertadores. Depois, vestiu a camisa do Cruzeiro e ainda jogou pelo Fluminense antes de defender o Internacional.

Em 2024, já no Remo, enfrentou um dos maiores desafios da vida: descobriu um tumor na virilha, passou por cirurgia delicada e conseguiu retornar aos gramados sem precisar de quimioterapia. O episódio foi marcado pelo apoio da então esposa, que esteve ao lado do atleta durante o tratamento.

Passagem pelo Rio Branco

Anunciado como principal reforço do Rio Branco para a temporada 2025 com Capixabão, Copa Espírito Santo, Copa do Brasil e Série D, Bruno Silva rapidamente assumiu a braçadeira de capitão e teve papel decisivo na conquista do Campeonato Capixaba, marcando o gol do título. Sua chegada trouxe expectativa e grande repercussão no futebol local.

Bruno Silva é uma das referências técnicas do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

Atualmente, aos 39 anos, o volante havia revelado que planejava encerrar a carreira em 2026, após mais de 15 clubes defendidos e títulos conquistados no futebol brasileiro.

A luta contra o câncer e a volta aos gramados

Bruno Silva enfrentou em 2024 um câncer na região da virilha, que o levou a uma cirurgia delicada em outubro, quando ainda defendia o Remo. O tratamento o afastou da reta final da Série C, mas o volante voltou aos gramados no início de 2025 e chegou a afirmar que o fator físico não seria obstáculo para seguir em alto nível.

Em coletiva de imprensa em 2024, o atleta afirmou: “Nunca me atrapalhou minha parte física, com meus 38 anos eu ainda consigo jogar em alto nível, e se eu não tivesse eu já tinha tirado o meu time de campo”, disse em coletiva. O episódio também foi mencionado por Andressa Marinho nas postagens sobre a separação.

"Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher."

Post de Andressa nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram @oficialandressa_

Separação exposta

A relação com Andressa Marinho, no entanto, terminou em meio a acusações públicas. Além de relatar agressões, ela afirmou que foi traída “muitas vezes” e expôs a saída recente do jogador para uma casa noturna em Campinas. “Um bando de homem velho, fim de carreira, feio, que fica pedindo glória a Deus mas trai a família, mente... Vocês são podres”, desabafou.

Procurado, o jogador ainda não se pronunciou sobre as declarações.

Este vídeo pode te interessar