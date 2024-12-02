Bruno Silva está motivado para fase no Rio Branco: "Sou movido a desafios"

Bruno Silva em entrevista coletiva Crédito: Wagner Chaló/ Rio Branco

Na manhã desta segunda-feira (2), o novo volante do Rio Branco, Bruno Silva, concedeu uma coletiva de imprensa e falou sobre as expectativas para o Brancão na próxima temporada. Durante toda a entrevista, o jogador frisou o quanto está motivado nesta nova fase da vida, destacando a satisfação em defender as cores do Capa-Preta e prometendo dedicação e luta por títulos em 2025.

"Eu sou movido a desafios, a minha carreira toda foi desafio. É um projeto ambicioso, é um clube de tradição, que merece ter um calendário digno. E o nosso objetivo maior é conseguir a Série C, então nós vamos trabalhar duro para isso. Como eu falo, a gente não vai prometer nada, mas vai entregar tudo. Nós vamos entregar tudo que a gente pode. Estamos preparados e motivados para poder honras essa camisas, e temos que pensar em vencer", disse Bruno Silva.

O volante coleciona passagens por gigantes do futebol brasileiro, como Botafogo, Fluminense, Internacional e Cruzeiro. No Botafogo, ele foi eleito o melhor volante do Brasileirão 2017 e participou da Copa Libertadores da América. Já no Cruzeiro, o atleta foi campeão mineiro e da Copa do Brasil.

Atual temporada

"Todos os desafios que recebi esse ano foram parecidos com o do Rio Branco. Começou no Joinville, que não tinha calendário e a gente foi lá e conseguiu. Depois no Paraná e, por último, no Remo, que a gente conseguiu o acesso para a Série B. A minha carreira inteira foi assim, com muito desafio. Conquistei muitas coisas, acho que perdi muito também. Mas é sempre isso que mantém meu entusiasmo e frio na barriga", desabafou o jogador.

Na atual temporada, o volante teve destaque nos dois clubes que defendeu. No primeiro semestre, levou o Paraná de volta à elite do Estadual, e depois foi contratado pelo Remo, sendo o capitão da equipe na campanha que culminou no acesso para a segunda divisão do Brasileirão. Bruno Silva também defendeu por oito temporadas as cores do Avaí, onde é ídolo da torcida e disputou a Série A, além de conquistar acessos para a elite do futebol brasileiro e estadual por três vezes.

Perguntado sobre as diferenças de níveis dentro do futebol brasileiro e como a sua experiência pode agregar no Rio Branco, Bruno destacou que não vê tanta discrepância entre as diversas divisões do brasileirão. "Eu já joguei Séria A, Série B, Série C, e agora essa vai ser a minha primeira Série D. Acho que não muda muita coisa, sabe? Futebol não tem segredo, dentro do campo não tem muro, não tem moita, não tem como se esconder" disse ele.

Relação com o novo treinador

Bruno Silva é um velho conhecido de Ricardo Colbachini, novo técnico do Rio Branco. Os dois profissionais trabalharam juntos em 2019, no Internacional, e também no Avaí. Segundo o jogador, a escolha por Ricardo foi a melhor possível tomada pela diretoria Capa-Preta: "Falando pessoalmente, foi a melhor escolha que o Rio Branco fez. Ele é um cara que quer vencer, um cara inteligente, que escuta. Então quando eu fiquei sabendo que ia ser o Ricardo aqui, fiquei muito feliz. Acho que não não teria hoje um outro treinador melhor para assumir o Rio Branco", disse o volante.

Segundo Bruno, Ricardo é um técnico que gosta de colocar o time para frente e de tomar as rédeas da partida. "Ele gosta de controlar o jogo, e futebol se tem que controlar o jogo mesmo. Acho que quem nunca trabalhou com ele vai ter que se preparar, porque ele é um cara exigente bastante, exige muito do jogador, do atleta", completou.

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