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Futebol capixaba

Rio Branco contrata o lateral-direito Dudu

O Rio Branco anunciou o reforço nesta terça-feira (26).

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2024 às 18:11
Dudu é o novo reforço do Rio Branco
Dudu é o novo reforço do Rio Branco Crédito: Rio Branco
O Rio Branco anunciou nesta terça-feira (26) a contratação do lateral-direito Dudu, ex-São José-RS. O atleta chega ao clube capa-preta para a temporada 2025, visando a disputa do Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil, Copa Verde e Copa ES.
Carlos Eduardo, de 23 anos, foi revelado pelo Bangu, onde se destacou no Campeonato Carioca e no Brasileirão da Série D em 2021. No ano seguinte, foi contratado pelo Confiança-SE para a disputa da Série C nacional. Este ano, Dudu atuou pelo São José-RS, que também disputou a Série C.
Sob o comando do técnico Ricardo Colbachini, o elenco do Rio Branco se apresenta no dia 1º de dezembro para dar início à pré-temporada. O Capixabão, em janeiro, é a primeira competição do calendário profissional.

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