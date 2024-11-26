Rio Branco contrata o lateral-direito Dudu

Dudu é o novo reforço do Rio Branco Crédito: Rio Branco

O Rio Branco anunciou nesta terça-feira (26) a contratação do lateral-direito Dudu, ex-São José-RS. O atleta chega ao clube capa-preta para a temporada 2025, visando a disputa do Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil, Copa Verde e Copa ES.

Carlos Eduardo, de 23 anos, foi revelado pelo Bangu, onde se destacou no Campeonato Carioca e no Brasileirão da Série D em 2021. No ano seguinte, foi contratado pelo Confiança-SE para a disputa da Série C nacional. Este ano, Dudu atuou pelo São José-RS, que também disputou a Série C.