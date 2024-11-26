Jogo das Estrelas do Futebol Capixaba terá 5ª edição no Kleber Andrade em dezembro

Mesmo com o fim do calendário oficial do futebol capixaba, o torcedor do Espírito Santo ainda terá motivos para voltar ao estádio em dezembro. No dia 13, uma sexta-feira, a partir das 19h30, acontece no Kleber Andrade, em Cariacica, o tradicional "Jogo das Estrelas do Futebol Capixaba".
A 5ª edição da partida festiva, idealizada e organizada pelo empresário Charles Costa, contará com diversos craques que tiveram história recente no futebol capixaba, como Léo Oliveira, Thiago Martinelli, Gilmar, Lambiru, Rhuan Alvarenga, Rigoberto, Erasmo, Wesley, Fabinho Capixaba, Andrezinho, Esley, Erich Bomfim, David, Mcallyster e Felipe Guedes.
Além deles, tem jogadores ainda em atividade no futebol capixaba que confirmaram presença, como o meia Edinho, o atacante Zé Gatinha, os laterais Dodô, Magno e Sorriso. Do futebol feminino, vem a craque Carol Tavares.
Atletas de outras modalidades também foram convidados para abrilhantar a festa: Paulo André (atletismo), Duda, Camillo Neves, Bruno Malias e Bruno Xavier (futebol de areia), Krystian Kymerson (surf) e Rafinha Stocco (futsal). A arbitragem fica por conta de Wallace Valente e Dyorgenes Padovani.
Compareça e prestigie
Os torcedores que quiserem comparecer e prestigiar a essa bela festa do futebol capixaba precisam apenas levar 2kg de alimentos não-perecíveis. O montante arrecadado será doado para a Vitória Down e também para projetos sociais de Cariacica, Vila Velha e Vitória. Também haverá sorteio de brindes para a torcida.
Serviço
- Jogo das Estrelas do Futebol Capixaba - 5ª edição
- Data: 13 de dezembro (sexta-feira)
- Horário: 19h30
- Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
- Ingresso: 2kg de alimento não-perecível