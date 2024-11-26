Jogo das Estrelas do Futebol Capixaba terá 5ª edição no Kleber Andrade em dezembro

Jogo das Estrelas será realizado no dia 13 de dezembro. Crédito: Divulgação/Jogo das Estrelas

Mesmo com o fim do calendário oficial do futebol capixaba, o torcedor do Espírito Santo ainda terá motivos para voltar ao estádio em dezembro. No dia 13, uma sexta-feira, a partir das 19h30, acontece no Kleber Andrade, em Cariacica, o tradicional "Jogo das Estrelas do Futebol Capixaba".

A 5ª edição da partida festiva, idealizada e organizada pelo empresário Charles Costa, contará com diversos craques que tiveram história recente no futebol capixaba, como Léo Oliveira, Thiago Martinelli, Gilmar, Lambiru , Rhuan Alvarenga, Rigoberto, Erasmo, Wesley, Fabinho Capixaba, Andrezinho, Esley, Erich Bomfim, David, Mcallyster e Felipe Guedes.

Além deles, tem jogadores ainda em atividade no futebol capixaba que confirmaram presença, como o meia Edinho, o atacante Zé Gatinha, os laterais Dodô, Magno e Sorriso. Do futebol feminino, vem a craque Carol Tavares.

Atletas de outras modalidades também foram convidados para abrilhantar a festa: Paulo André (atletismo), Duda, Camillo Neves, Bruno Malias e Bruno Xavier (futebol de areia), Krystian Kymerson (surf) e Rafinha Stocco (futsal). A arbitragem fica por conta de Wallace Valente e Dyorgenes Padovani.

Compareça e prestigie

Os torcedores que quiserem comparecer e prestigiar a essa bela festa do futebol capixaba precisam apenas levar 2kg de alimentos não-perecíveis. O montante arrecadado será doado para a Vitória Down e também para projetos sociais de Cariacica, Vila Velha e Vitória. Também haverá sorteio de brindes para a torcida.

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