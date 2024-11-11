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Ídolo do Tupy

"Desde cedo era brilhante", relembra Lambiru, que atuou com Filipe Luís em 2003

Ex-atacante e ídolo do Tupy, Lambiru recorda os primeiros passos de Filipe Luís no futebol e destaca a convivência com o atual técnico do Flamengo no Figueirense em 2003

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 16:42

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

11 nov 2024 às 16:42
Lambiru e Filipe Luis na época de Figueirense.
Lambiru e Filipe Luis na época de Figueirense. Crédito: Gilson Lobo/Folhapress
Em 2003, o atacante capixaba Lambiru retornava ao Brasil após uma passagem pelo futebol grego e encontrava um jovem promissor nas categorias de base do Figueirense: Filipe Luís, hoje treinador do Flamengo, que acabou de conquistar seu primeiro título como técnico ao comandar o clube rubro-negro à conquista da Copa do Brasil diante do Atlético-MG neste domingo (11). Feito conquistado com apenas dez dias na função.
Em entrevista a equipe de A Gazeta Esportes, o ídolo do Tupy, atualmente coordenador das categorias de base do clube de Vila Velha, relembrou os momentos compartilhados com o então lateral-esquerdo de 16 anos e a relação que construíram no clube catarinense.
"Eu estava com 23 anos, recém-chegado da Grécia e jogando como titular. Ele, com 16 ou 17, era um garoto da base, muito promissor", recordou o ex-jogador. "Ele dizia que queria ser como eu, e eu sempre incentivava, falava que ele tinha um futuro brilhante pela frente."
Lambiru descreveu o jovem Filipe Luís como um fenômeno e destacou a seriedade e disciplina do atual treinador rubro-negro, aspectos que, segundo ele, já se destacavam desde o início da carreira. "Ele não gostava de bebida, era muito focado e inteligente", afirmou.
Lambiru e Filipe Luis atualmente.
Lambiru e Filipe Luis atualmente. Crédito: Vitor Nicchio/GE e Gilvan de Souza / CRF
O ex-atacante também relembra a proximidade com Filipe, chegando a dar caronas para o jovem lateral, que residia no mesmo hotel. “Hoje é gratificante ver no que ele se tornou: um grande jogador, que chegou à Seleção Brasileira e atuou na Europa, e agora um técnico de destaque.”

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