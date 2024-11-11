"Desde cedo era brilhante", relembra Lambiru, que atuou com Filipe Luís em 2003

Em 2003, o atacante capixaba Lambiru retornava ao Brasil após uma passagem pelo futebol grego e encontrava um jovem promissor nas categorias de base do Figueirense: Filipe Luís, hoje treinador do Flamengo, que acabou de conquistar seu primeiro título como técnico ao comandar o clube rubro-negro à conquista da Copa do Brasil diante do Atlético-MG neste domingo (11). Feito conquistado com apenas dez dias na função.
Em entrevista a equipe de A Gazeta Esportes, o ídolo do Tupy, atualmente coordenador das categorias de base do clube de Vila Velha, relembrou os momentos compartilhados com o então lateral-esquerdo de 16 anos e a relação que construíram no clube catarinense.
"Eu estava com 23 anos, recém-chegado da Grécia e jogando como titular. Ele, com 16 ou 17, era um garoto da base, muito promissor", recordou o ex-jogador. "Ele dizia que queria ser como eu, e eu sempre incentivava, falava que ele tinha um futuro brilhante pela frente."
Lambiru descreveu o jovem Filipe Luís como um fenômeno e destacou a seriedade e disciplina do atual treinador rubro-negro, aspectos que, segundo ele, já se destacavam desde o início da carreira. "Ele não gostava de bebida, era muito focado e inteligente", afirmou.
O ex-atacante também relembra a proximidade com Filipe, chegando a dar caronas para o jovem lateral, que residia no mesmo hotel. “Hoje é gratificante ver no que ele se tornou: um grande jogador, que chegou à Seleção Brasileira e atuou na Europa, e agora um técnico de destaque.”