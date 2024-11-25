Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Casa nova

Campeões da Série B pelo Capixaba já projetam futuro na Desportiva em 2025

O goleiro Camilatto e o meia-atacante Zé Gatinha serão os novos jogadores da Tiva na próxima temporada

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 15:36

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

25 nov 2024 às 15:36
Zé Gatinha e Camilatto jogando pelo Capixaba
Zé Gatinha e Camilatto são os novos reforços da Desportiva Ferroviárias Crédito: Henrique Montovanelli/FES e Reprodução
O goleiro Camilatto e o meia-atacante Zé Gatinha foram campeões da segunda divisão do estadual pelo Capixaba neste domingo (24), e já projetam um futuro na elite do futebol do Espírito Santo com a camisa grená. Em eleição do grupo do GE Globo e A Gazeta Esportes, o goleiro foi eleito o melhor da posição, e Zé foi escolhido como o melhor jogador do campeonato, sendo artilheiro da competição com 10 gols.
Acertados com a Desportiva Ferroviária, os atletas se apresentam no novo time para a pré-temporada e se mostraram empolgados em vestir a camisa de um dos maiores clubes do estado. "Estou bastante ansioso, feliz também, porque é uma nova etapa da vida", disse Camilatto.
Perguntado sobre o que a torcida da Tiva pode esperar de seu desempenho, o goleiro enfatizou o objetivo de ganhar títulos. "Agora é treinar firme e continuar trabalhando para chegar e conquistar títulos. O torcedor pode esperar muita vontade, sempre vou estar disponível, e vou dar o meu melhor sempre para levar o nome da Desportiva lá no alto", completou o jogador.
Zé Gatinha, que terminou a Série B como artilheiro, participando de 4 dos 5 gols feitos pelo Capixaba nos mata-matas do campeonato, e marcando na grande decisão diante o Vilavelhense, comentou sobre a fase goleadora, e que espera poder continuar sendo decisivo também pela Locomotiva.
"Fiz bastante gol esse ano, graças a Deus, e sei que a torcida também vai esperar bastante gol pela temporada que eu fiz . Espero fazer esse bom campeonato que eu fiz pelo Capixaba lá na Desportiva também ano que vem", disse o meia-atacante. Zé chega para ser um dos principais nomes da Tiva depois da saída de Willyan Sotto, e soma 14 gols em 30 jogos na temporada.

Veja Também

Capixaba vence o Vilavelhense e é o campeão da Série B do Estadual

Vilavelhense empata com o Castelo e se garante na elite do futebol capixaba

Capixaba goleia o Pinheiros e garante acesso à Série A do Estadual

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados