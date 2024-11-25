Campeões da Série B pelo Capixaba já projetam futuro na Desportiva em 2025

Zé Gatinha e Camilatto são os novos reforços da Desportiva Ferroviárias Crédito: Henrique Montovanelli/FES e Reprodução

O goleiro Camilatto e o meia-atacante Zé Gatinha foram campeões da segunda divisão do estadual pelo Capixaba neste domingo (24), e já projetam um futuro na elite do futebol do Espírito Santo com a camisa grená. Em eleição do grupo do GE Globo e A Gazeta Esportes , o goleiro foi eleito o melhor da posição, e Zé foi escolhido como o melhor jogador do campeonato, sendo artilheiro da competição com 10 gols.

Acertados com a Desportiva Ferroviária, os atletas se apresentam no novo time para a pré-temporada e se mostraram empolgados em vestir a camisa de um dos maiores clubes do estado. "Estou bastante ansioso, feliz também, porque é uma nova etapa da vida", disse Camilatto.

Perguntado sobre o que a torcida da Tiva pode esperar de seu desempenho, o goleiro enfatizou o objetivo de ganhar títulos. "Agora é treinar firme e continuar trabalhando para chegar e conquistar títulos. O torcedor pode esperar muita vontade, sempre vou estar disponível, e vou dar o meu melhor sempre para levar o nome da Desportiva lá no alto", completou o jogador.

Zé Gatinha, que terminou a Série B como artilheiro, participando de 4 dos 5 gols feitos pelo Capixaba nos mata-matas do campeonato, e marcando na grande decisão diante o Vilavelhense, comentou sobre a fase goleadora, e que espera poder continuar sendo decisivo também pela Locomotiva.