Real Noroeste lidera Ranking de clubes do futebol capixaba

Aaron comemorando um gol pelo Real Noroeste Crédito: Breno Bonfá

Qual é o melhor time do Espírito Santo? Três vezes campeão do Campeonato Capixaba, em 2021, 22 e 23, o Real Noroeste se manteve na liderança do Ranking ge.globo de Clubes do Futebol Capixaba (veja o ranking completo). O time de Águia Branca segue na primeira colocação, mas vê o Rio Branco-ES encostar, após a conquista do Estadual deste ano. O Real soma 15.343 pontos, levando em consideração apenas os resultados nas competições estaduais, das últimas cinco temporadas - 2020 a 2024.

Pelo sexto ano consecutivo à frente do Real, o técnico Duzinho Reis montou uma equipe a partir de uma base do elenco que conquistou o tricampeonato estadual. Mas, o resultado foi diferente e o Realzão caiu nas quartas de final. Na Copa Verde, o time de Águia Branca foi eliminado pelo Rio Branco, na primeira fase, com um gol polêmico. Na Copa do Brasil, queda também na primeira fase, diante do Cuiabá. No segundo semestre, o Real avançou para a segunda fase da Série D, mas foi superado pelo Brasiliense. Por fim, na Copa ES, a equipe de Duzinho não chegou à final.

O treinador comemora a permanência na liderança do ranking, mas reclama da arbitragem em jogos determinantes do Real Noroeste em 2024. "A gente fica contente e feliz por ainda estar na primeira colocação do ranking do futebol capixaba. Foi muito por conta desses últimos anos, quando o Real conseguiu conquistar títulos na Copa Espírito Santo e no Capixaba. Infelizmente esse ano nós tivemos a infelicidade de pegar pelo caminho as atuações do árbitro Dyorgines Padovani, que nos tirou da Copa Verde, do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo. Esperamos que 2025 seja diferente e que a gente possa vir fazer um Real forte, competitivo, como tem sido nesses últimos anos", declarou o técnico, em entrevista ao ge.globo.

Quem mais evoluiu? Quem mais caiu?

Entre os 23 clubes que disputaram pelo menos uma das três competições, nas últimas cinco temporada, o Capixaba e o Porto Vitória foram os que mais subiram no ranking, de 2023 para 2024. Não por coincidência, ambos conquistaram títulos esse ano. Campeão da Série B Estadual, o Tubarão subiu seis posições - da 18ª para a 12ª - e agora soma 6.384. O Verdão da Capital, campeão da Copa ES, ganhou quatro colocações - da 11ª para a 7ª - e tem 10.740 pontos.

Se Capixaba e Porto foram os que mais evoluíram, Pinheiros-ES e Atlético Itapemirim despencaram no ranking. Semifinalista da Série B em 2024, o Verdão do Norte estava em 10º e caiu para 14º, com 5.632 pontos. O Galo da Vila, que não disputou nenhuma competição este ano, foi pior. Com 3.696, desceu de 13º para 18º.

Top 10 clubes capixabas do Ranking ge.globo

1º Real Noroeste - 15.343 pontos

2º Rio Branco-ES - 14.644 pontos

3º Vitória-ES - 12.028 pontos

4º Serra - 11.556 pontos

5º Desportiva Ferroviária - 11.084 pontos

6º Porto Vitória - 10.740 pontos

7º Nova Venécia - 10.576 pontos

8º Rio Branco VN - 8.880 pontos

9º Vilavelhense - 8.732 pontos

10º Estrela do Norte - 8.232 pontos

Como funciona o Ranking ge.globo de Clubes do ES?