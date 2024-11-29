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Goleador

Zé Gatinha termina a temporada 2024 como artilheiro do futebol capixaba

Atuando por Serra e Capixaba, jogador marcou 14 gols e superou a hegemonia de Edinho

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2024 às 16:45
Zé Gatinha pelo Capixaba
Zé Gatinha pelo Capixaba Crédito: Henrique Montovanelii/FES
O meia Zé Gatinha, que atuou por Serra e Capixaba, marcou 14 gols e se tornou o artilheiro da temporada 2024 do futebol capixaba. O feito do armador deu fim à sequência de dois anos consecutivos em que o atacante Edinho liderou a corrida pela artilharia. Aos 27 anos, mesmo sem ter a estatística de gols marcados como grande obrigação, o meia superou a concorrência de grandes atacantes que atuaram no futebol do Espírito Santo em 2024. Na última partida do calendário anual, o Zé Gatinha marcou o gol do título da 'segundinha', na vitória do Capixaba, por 1 a 0 (assista abaixo), e superou o centroavante Edinho, que vinha de duas artilharias consecutivas.
"Sentimento de felicidade, tenho um respeito e admiração muito grande pelo Edinho. Ele é referência por tudo que já viveu no futebol e hoje passa um pouco daquilo que já viveu pra nós. Isso facilita as coisas dentro de campo e fico feliz demais por ter conseguido ser o artilheiro na temporada capixaba", disse Zé Gatinha ao ge.globo.
Na temporada 2024, o artilheiro do ano vestiu duas camisas. No primeiro semestre, Zé Gatinha não viveu um bom momento. Com a camisa do Serra, um amargo e inesperado rebaixamento levantou dúvidas sobre a sequência do ano, que ainda envolvia o Campeonato Brasileiro Série D. Ao todo, pelo Cobra-Coral, foram 20 partidas e quatro gols. O diferencial e a volta por cima viria na metade final, com o acesso do Capixaba, onde marcou dez vezes e liderou o time novamente à elite.

Principais artilheiros do futebol capixaba em 2024

  • 14 gols - Zé Gatinha (Capixaba e Serra)
  • 13 gols - Edinho (Capixaba e Rio Branco-ES)
  • 10 gols - Patrick Leonardo (Porto Vitória)
  • 10 gols - Matheus Firmino (Vilavelhense e Jaguaré)
  • 10 gols - Luiz Felipe Souza (Desportiva Ferroviária)
  • 10 gols - Jarles Baiano (Vilavelhense e Porto Vitória)
  • 9 gols - Vitinho Souza(Real Noroeste)
  • 8 gols - Júnior Poxim (Pinheiros-ES)
  • 8 gols - João Paulo Souza (Capixaba e Vitória-ES)
  • 7 gols - Piauí (Capixaba e Real Noroeste)
  • 7 gols - Natã (Tupy e Porto Vitória)
  • 7 gols - Matheus Costa(Tupy e Rio Branco-ES)
Desde 2022, o maior goleador da temporada capixaba não era um centroavante. Naquela ocasião, o vencedor foi Rodriguinho, que marcou 24 gols, quando vestiu as camisas de Vitória-ES e Porto Vitória.
Em toda a temporada 2024, Zé Gatinha disputou 30 partidas e finalizou o ano com uma média próxima a 1 gol a cada duas partidas. Pela Série B, o 'maestro' atuou em dez jogos e obteve a média de 1 gol/partida. "Acredito que a confiança facilita muito as coisas dentro de campo para um atleta. Pelo Serra, acredito que o time não tinha muita confiança e isso dificultou o nosso processo no torneio. No Capixaba, o time tinha confiança, muitos jogadores bons, que aceitaram o projeto, então acredito que essa confiança fez eu desenvolver um melhor futebol", analisa o artilheiro da temporada ao ge.globo.

Top 3 maiores vítimas de Zé Gatinha

Outra característica marcante no ano de Zé Gatinha foi a variedade de vítimas ao longo da temporada. Desde o início do Campeonato Capixaba até o final da Série B Estadual, dez clubes tiveram o gosto amargo de lamentar o gol sofrido pelo camisa dez. Foram eles: Castelo, Democrata SL, GEL, Ipatinga, Pinheiros-ES, Real Noroeste, Sport-ES, Tupy-ES, Vilavelhense e Vitória-ES.
"Acredito que o gol do título foi o mais importante e especial do ano. Era um jogo difícil, numa final de campeonato, e Deus me abençoou com o gol no final da partida, que deu o título ao Capixaba. Se eu tivesse que elencar um segundo mais importante, foi num jogo contra o Tupy, que conseguimos ganhar o jogo com um a menos", concluiu o meia ao ge.globo.
  • GEL: três gols
  • Sport-ES: dois gols
  • Pinheiros-ES: dois gols
- Texto escrito por Tiago Taam e Sidney Magno Novo, para GE Globo.

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