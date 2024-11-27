Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Base

Rio Branco e Porto Vitória confiantes para desempenho na Copa São Paulo

Os treinadores dos clubes falaram sobre as expectativas dos capixabas na Copinha após a definição dos adversários na primeira fase

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 15:50

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

27 nov 2024 às 15:50
Porto Vitória e Rio Branco decidem título do Sub-20
Porto Vitória e Rio Branco decidindo o título do Sub-20 Crédito: Jordan Nunes
Representantes do Espírito Santo na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, Porto Vitória e Rio Branco já conhecem seus primeiros adversários. A Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos da principal competição de categorias de base do cenário nacional na segunda-feira (25). Com isso ficou definido que no Grupo 21, o Verdão vai jogar contra o Grêmio, Atlético Guaratinguetá e Vitória da Conquista. Já no Grupo 4, o Capa-Preta encara Mirassol, Criciúma e Capitão Poço-PA.
Em 2025, os times disputam o campeonato após serem os finalistas do Campeonato Capixaba Sub-20 2024. Na decisão, o Porto Vitória superou o Brancão por 2 a 0, no jogo de ida, e se sagrou campeão com o empate em 3 a 3, na volta. A Copa São Paulo de Futebol Júnior terá 32 sedes e 128 clubes. A Copinha começa em 2 de janeiro e se encerra no dia 25, data grande decisão. O regulamento e a tabela oficial serão divulgados nos próximos dias.

Rio Branco

"O torcedor pode ter a certeza de que vai ver uma equipe aguerrida para honrar a camisa do Rio Branco. As expectativas são boas, e o nosso nível de competitividade vai ser alto para disputar de igual para igual com os outros times"
Adriano Almeida - Treinador do time Sub-20 do Rio Branco
Em entrevista para A Gazeta Esportes, o técnico Adriano Almeida comentou sobre os times que o Rio Branco enfrentará na primeira fase e as expectativas para o campeonato. "É um grupo muito equilibrado, que conta com o Mirassol, fortíssima equipe de São Paulo, que tem um alto nível de competitividade e disputa o Campeonato Paulista Sub-20, um dos mais fortes do Brasil. Além do Criciúma, atual campeão catarinense, e que tem o time profissional disputando a Série A do Brasileiro", disse o treinador.
O técnico falou sobre a preparação até aqui do time, que começou há três meses durante a montagem do elenco para a Copa ES Sub-20, que já serviu de preparação para a Copa SP. "Agora, é dar sequência à preparação, dar ênfase em alguns pontos, corrigir falhas e aprimorar mais ainda para que a equipe chegue pronta para a estreia na Copinha. Vamos trabalhar bem o psicológico dos meninos para que eles tenham tranquilidade para desenvolver o bom futebol, além de estudar e conhecer os adversários", concluiu Adriano.
Sendo uma das bases mais promissoras do Espírito Santo, o Capa-Preta conta com jovens promessas do futebol que irão disputar a Copinha. Os destaques são o meio-campista Breno Melo, de 19 anos, que fez toda sua base no Grêmio e foi o artilheiro do Rio Branco na Copa ES Sub-20, com seis gols, e o atacante Inácio, de 18 anos, que fez a base no Palmeiras, onde foi campeão brasileiro sub-17 em 2022, e já foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17; 
Inácio e Breno Melo, jogadores do Rio Branco
Inácio e breno Melo, jogadores do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação
O Capa-Preta vai disputar a competição pela quinta vez. O Brancão fez a sua estreia, em 1990, e voltou a disputar apenas em 2011. As duas últimas duas participações do Rio Branco aconteceram nos anos de 2017 e 2018. Nas quatro edições o clube não conseguiu avançar da primeira fase.

Porto Vitória

"Temos totais condições e confiança na classificação para as fases de mata-matas, tendo como esse o nosso objetivo principal"
Gustavo Caetano - Treinador do time Sub-20 do Porto Vitória
Em entrevista para A Gazeta Esportes, o técnico Gustavo Caetano falou sobre o grupo do Porto e o que espera de cada adversário na primeira fase da competição. "Estamos em grupo equilibrado. O Grêmio se destaca por ser o único clube de Série A e por ser referência em formação de jogadores no Brasil. O Atlético Guaratinguetá é o clube sede, conta com uma torcida presente e fanática, e tem como histórico recente uma boa campanha na Copinha este ano, onde chegou às oitavas de final. E o Vitória da Conquista disputou a Copinha de 2023 e conseguiu classificação na primeira fase", disse o técnico.
De acordo com o professor, nos últimos 40 dias pré-Copinha o time não disputará outras competições oficiais, para dar uma atenção direcionada para o torneio. Em dezembro, o Verdão vai disputar um campeonato no Rio de Janeiro com equipes nacionais e internacionais, que servirá de preparação para a Copa SP. "Os desafios dentro de campo se resumem aos duelos com grandes equipes que vão nos exigir o mais alto nível de empenho, e as adversidades presentes em qualquer jogo de futebol, como estádio, piso, torcida, clima, entre outros", acrescentou o treinador.
Perguntado sobre jogadores que o torcedor podem ficar de olho na competição, Gustavo elencou três promessas que acredita no potencial de levar o Porto longe no torneio: o meio-campista Kaique Ribeiro , de 16 anos, que fez base no São Paulo; Andrew, atacante zambiano de 19 anos, natural de Lusaka, que chega pela primeira vez no futebol brasileiro; e Alexandre Balbino, meio campista de 19 anos com passagens pela base do Botafogo e Interncacional.
Andrew, Alexandre e Kaique, jogadores do Porto
Andrew, Alexandre e Kaique, jogadores do Porto Vitória Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O Porto vai disputar a competição pela terceira vez. Em sua primeira participação, em 2023, o Porto conseguiu avançar à segunda fase e acabou sendo eliminado pelo Goiás. O Verdão também jogou a Copinha neste ano de 2024, quando foi eliminado ainda na fase de grupos.

Veja Também

Jogo das Estrelas do Futebol Capixaba terá 5ª edição no Kleber Andrade em dezembro

Campeões da Série B pelo Capixaba já projetam futuro na Desportiva em 2025

Capixaba vence o Vilavelhense e é o campeão da Série B do Estadual

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados