Rio Branco e Porto Vitória confiantes para desempenho na Copa São Paulo

Porto Vitória e Rio Branco decidindo o título do Sub-20 Crédito: Jordan Nunes

Representantes do Espírito Santo na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, Porto Vitória e Rio Branco já conhecem seus primeiros adversários. A Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos da principal competição de categorias de base do cenário nacional na segunda-feira (25). Com isso ficou definido que no Grupo 21, o Verdão vai jogar contra o Grêmio, Atlético Guaratinguetá e Vitória da Conquista. Já no Grupo 4, o Capa-Preta encara Mirassol, Criciúma e Capitão Poço-PA.

Em 2025, os times disputam o campeonato após serem os finalistas do Campeonato Capixaba Sub-20 2024. Na decisão, o Porto Vitória superou o Brancão por 2 a 0, no jogo de ida, e se sagrou campeão com o empate em 3 a 3, na volta. A Copa São Paulo de Futebol Júnior terá 32 sedes e 128 clubes. A Copinha começa em 2 de janeiro e se encerra no dia 25, data grande decisão. O regulamento e a tabela oficial serão divulgados nos próximos dias.

Rio Branco

"O torcedor pode ter a certeza de que vai ver uma equipe aguerrida para honrar a camisa do Rio Branco. As expectativas são boas, e o nosso nível de competitividade vai ser alto para disputar de igual para igual com os outros times" Adriano Almeida - Treinador do time Sub-20 do Rio Branco

Em entrevista para A Gazeta Esportes, o técnico Adriano Almeida comentou sobre os times que o Rio Branco enfrentará na primeira fase e as expectativas para o campeonato. "É um grupo muito equilibrado, que conta com o Mirassol, fortíssima equipe de São Paulo, que tem um alto nível de competitividade e disputa o Campeonato Paulista Sub-20, um dos mais fortes do Brasil. Além do Criciúma, atual campeão catarinense, e que tem o time profissional disputando a Série A do Brasileiro", disse o treinador.

O técnico falou sobre a preparação até aqui do time, que começou há três meses durante a montagem do elenco para a Copa ES Sub-20, que já serviu de preparação para a Copa SP. "Agora, é dar sequência à preparação, dar ênfase em alguns pontos, corrigir falhas e aprimorar mais ainda para que a equipe chegue pronta para a estreia na Copinha. Vamos trabalhar bem o psicológico dos meninos para que eles tenham tranquilidade para desenvolver o bom futebol, além de estudar e conhecer os adversários", concluiu Adriano.

Sendo uma das bases mais promissoras do Espírito Santo, o Capa-Preta conta com jovens promessas do futebol que irão disputar a Copinha. Os destaques são o meio-campista Breno Melo, de 19 anos, que fez toda sua base no Grêmio e foi o artilheiro do Rio Branco na Copa ES Sub-20, com seis gols, e o atacante Inácio, de 18 anos, que fez a base no Palmeiras, onde foi campeão brasileiro sub-17 em 2022, e já foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17;

Inácio e breno Melo, jogadores do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação

O Capa-Preta vai disputar a competição pela quinta vez. O Brancão fez a sua estreia, em 1990, e voltou a disputar apenas em 2011. As duas últimas duas participações do Rio Branco aconteceram nos anos de 2017 e 2018. Nas quatro edições o clube não conseguiu avançar da primeira fase.

Porto Vitória

"Temos totais condições e confiança na classificação para as fases de mata-matas, tendo como esse o nosso objetivo principal" Gustavo Caetano - Treinador do time Sub-20 do Porto Vitória

Em entrevista para A Gazeta Esportes, o técnico Gustavo Caetano falou sobre o grupo do Porto e o que espera de cada adversário na primeira fase da competição. "Estamos em grupo equilibrado. O Grêmio se destaca por ser o único clube de Série A e por ser referência em formação de jogadores no Brasil. O Atlético Guaratinguetá é o clube sede, conta com uma torcida presente e fanática, e tem como histórico recente uma boa campanha na Copinha este ano, onde chegou às oitavas de final. E o Vitória da Conquista disputou a Copinha de 2023 e conseguiu classificação na primeira fase", disse o técnico.

De acordo com o professor, nos últimos 40 dias pré-Copinha o time não disputará outras competições oficiais, para dar uma atenção direcionada para o torneio. Em dezembro, o Verdão vai disputar um campeonato no Rio de Janeiro com equipes nacionais e internacionais, que servirá de preparação para a Copa SP. "Os desafios dentro de campo se resumem aos duelos com grandes equipes que vão nos exigir o mais alto nível de empenho, e as adversidades presentes em qualquer jogo de futebol, como estádio, piso, torcida, clima, entre outros", acrescentou o treinador.

Perguntado sobre jogadores que o torcedor podem ficar de olho na competição, Gustavo elencou três promessas que acredita no potencial de levar o Porto longe no torneio: o meio-campista Kaique Ribeiro , de 16 anos, que fez base no São Paulo; Andrew, atacante zambiano de 19 anos, natural de Lusaka, que chega pela primeira vez no futebol brasileiro; e Alexandre Balbino, meio campista de 19 anos com passagens pela base do Botafogo e Interncacional.



Andrew, Alexandre e Kaique, jogadores do Porto Vitória Crédito: Reprodução/Redes Sociais