Novo técnico do Rio Branco pensa em um passo de cada vez na temporada

Ricardo Colbachini em entrevista coletiva Crédito: Wagner Chaló/ Rio Branco

Na manhã desta segunda-feira (2), o novo treinador do Rio Branco, Ricardo Colbachini, concedeu entrevista coletiva e falou sobre as expectativas para o Capa-Preta em 2025. Durante toda a entrevista, o técnico gaúcho destacou a importância de ter um calendário recheado e como ele espera que o time se comporte durante os dez meses de competições.

"O foco inicial é o capixaba. O Rio Branco não conquista o bicampeonato há 41 anos, e a gente veio aqui para isso: buscar o bi estadual que vai dar uma nova vaga para o Brasileirão do ano que vem. Depois, quando terminar o estadual, o foco passa a ser a Série D", disse Ricardo, deixando claro que o objetivo principal do clube é levantar a taça do Capixabão. A última vez que o Capa-Preta venceu o Campeonato Capixaba dois anos seguidos foi em 1982 e 1983.

"O foco tem que ser sempre o próximo jogo, a próxima competição, e tentar chegar numa Copa do Brasil o mais longe possível, numa Copa Verde o mais longe possível, mas o foco principal é o estadual até abril e, à partir de abril, a Série D", concluiu Ricardo, frisando também a importância do brasileirão.

Novo plantel

O Rio Branco tem um calendário cheio para a temporada 2025, com cinco competições ao todo: Capixabão, Brasileirão Série D, Copa do Brasil, Copa Verde e Copa Espírito Santo. Para este novo ciclo, o time já conta com 28 atletas, e o treinador garantiu que o plantel está praticamente fechado para o próximo ano.

"Eu participei da maioria das contratações. A gente discutiu todos os jogadores, desde renovação, até os que estavam no plantel, e também jogadores que o clube procurava ter", afirmou Ricardo. De acordo com ele, falta apenas um nome a ser anunciado, e a expectativa é de que seja no final de dezembro.

Perguntado sobre a contratação e escolhas pessoais do técnico para o Rio Branco, Colbachini citou a sua participação direta na contratação de três atletas: André (goleiro), Darlan (zagueiro) e Dudu (lateral direito). Além deles, o gaúcho também já havia trabalhado com Bruno Silva, novo reforço de nome para o meio-campo do Rio Branco.

"Eu fui treinador do Bruno no Internacional, e a gente trabalhou junto no Avaí também. Então eu fiquei feliz quando fiquei sabendo que ele estava no plantel, pelo perfil de competividade e liderança que ele tem", disse Ricardo, rasgando elogios ao atleta ex-Botafogo.

Com relação à comissão técnica, três profissionais que integrarão a equipe capa-preta foram citados por Ricardo durante a coletiva: Marcelo Totta (preparador físico), Horácio Borges (analista de desempenho) e Wederson Medeiros (auxiliar técnico).