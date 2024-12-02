Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Novo técnico do Rio Branco pensa em um passo de cada vez na temporada

Ricardo Colbachini prefere pensar em buscar o bicampeonato do estadual, e só depois pensar na Série D do Campeonato Brasileiro

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 15:15

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

02 dez 2024 às 15:15
Ricardo Colbachini em entrevista coletiva
Ricardo Colbachini em entrevista coletiva Crédito: Wagner Chaló/ Rio Branco
Na manhã desta segunda-feira (2), o novo treinador do Rio Branco, Ricardo Colbachini, concedeu entrevista coletiva e falou sobre as expectativas para o Capa-Preta em 2025. Durante toda a entrevista, o técnico gaúcho destacou a importância de ter um calendário recheado e como ele espera que o time se comporte durante os dez meses de competições.
"O foco inicial é o capixaba. O Rio Branco não conquista o bicampeonato há 41 anos, e a gente veio aqui para isso: buscar o bi estadual que vai dar uma nova vaga para o Brasileirão do ano que vem. Depois, quando terminar o estadual, o foco passa a ser a Série D", disse Ricardo, deixando claro que o objetivo principal do clube é levantar a taça do Capixabão. A última vez que o Capa-Preta venceu o Campeonato Capixaba dois anos seguidos foi em 1982 e 1983.
"O foco tem que ser sempre o próximo jogo, a próxima competição, e tentar chegar numa Copa do Brasil o mais longe possível, numa Copa Verde o mais longe possível, mas o foco principal é o estadual até abril e, à partir de abril, a Série D", concluiu Ricardo, frisando também a importância do brasileirão. 

Novo plantel

O Rio Branco tem um calendário cheio para a temporada 2025, com cinco competições ao todo: Capixabão, Brasileirão Série D, Copa do Brasil, Copa Verde e Copa Espírito Santo. Para este novo ciclo, o time já conta com 28 atletas, e o treinador garantiu que o plantel está praticamente fechado para o próximo ano.
"Eu participei da maioria das contratações. A gente discutiu todos os jogadores, desde renovação, até os que estavam no plantel, e também jogadores que o clube procurava ter", afirmou Ricardo. De acordo com ele, falta apenas um nome a ser anunciado, e a expectativa é de que seja no final de dezembro.
Perguntado sobre a contratação e escolhas pessoais do técnico para o Rio Branco, Colbachini citou a sua participação direta na contratação de três atletas: André (goleiro), Darlan (zagueiro) e Dudu (lateral direito). Além deles, o gaúcho também já havia trabalhado com Bruno Silva, novo reforço de nome para o meio-campo do Rio Branco.
"Eu fui treinador do Bruno no Internacional, e a gente trabalhou junto no Avaí também. Então eu fiquei feliz quando fiquei sabendo que ele estava no plantel, pelo perfil de competividade e liderança que ele tem", disse Ricardo, rasgando elogios ao atleta ex-Botafogo.
Com relação à comissão técnica, três profissionais que integrarão a equipe capa-preta foram citados por Ricardo durante a coletiva: Marcelo Totta (preparador físico), Horácio Borges (analista de desempenho) e Wederson Medeiros (auxiliar técnico).
Marcelo é um preparador físico que trabalhou com Ricardo por sete anos no Internacional; Horácio monta uma análise com gravações de jogos e treinos e trabalhar com o treinador na correção dos atletas em situações técnicas e táticas; e Wederson, que foi uma escolha do clube, é um ex-jogador naturalizado turco que atuou por muitos anos na Europa.

Veja Também

Real Noroeste lidera Ranking de clubes do futebol capixaba

Rio Branco contrata o lateral-direito Dudu

Rio Branco e Porto Vitória confiantes para desempenho na Copa São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Futebol Capixaba Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados