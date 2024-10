Reforço para 2025

Rio Branco anuncia o volante Bruno Silva, ex Botafogo e Fluminense

O volante de 38 anos estava atuando no Remo, disputando a série C e tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro

Rio Branco anuncia o volante Bruno Silva. (Divulgação/Rio Branco)

O Rio Branco anunciou nesta quinta-feira (10) a contratação do volante Bruno Silva, ex Botafogo, Fluminense, Internacional, Cruzeiro, entre outros times. O volante, de 38 anos, chega ao clube capa-preta para temporada de 2025 visando o Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil, Capixabão, Copa ES e Copa Verde. Bruno Silva estava atuando pelo Remo nesta temporada de 2024, jogando a série C e sendo capitão do time paraense. O atleta se apresenta em dezembro para início da pré-temporada.

O novo reforço do Rio Branco foi revelado pelo Villa Nova, time de Minas Gerais, em 2008, depois passou por diversos times, como Avaí, Bahia, Ponte Preta, Athletico Paranaense, Chapecoense, até chegar ao Botafogo em 2016, onde ficou conhecido no cenário nacional, sendo eleito o melhor volante do Brasileirão 2017. Depois de deixar o Glorioso em 2018 rumo ao Cruzeiro, o volante passou pelo Fluminense, Internacional, Avaí, Tombense, Joinville, Paraná e por último o Remo, onde atuou na campanha da Série C de 2024.

