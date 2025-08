Faltam detalhes

"Estamos no momento final", diz Sávio sobre SAF da Desportiva

Cria da Locomotiva Grená e atuante no processo de migração para SAF do clube, o ex-jogador esteve em evento em Vitória e falou sobre o assunto

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 15:41

Sávio participou de talk show e sessão de autógrafos com os fãs, em Vitória Crédito: Breno Denicoli/Divulgação

Eliminada nas semifinais da Copa Espírito Santo após ser derrotada pelo Porto Vitória na última terça-feira (29), sem calendário no restante desse ano, sem competições nacionais no horizonte e sem chegar a uma decisão estadual há 9 anos, a Desportiva Ferroviária tenta se reerguer, mas vive um momento delicado em sua história. >

Se dentro de campo, mesmo que sem a conquista de títulos, a equipe chegou a apresentar bom futebol no Capixabão e na Copa Espírito Santo, fora do gramado o elenco viveu dias difíceis, já que foi obrigado a lidar com meses de salários atrasados, que só foram quitados após a participação da equipe na Vitória Cup. >

Em meio a esse cenário, Sávio Bortolini, ex-jogador que é cria da Locomotiva Grená, e hoje é empresário e atua ao lado de investidores no processo do clube migrar para SAF, falou sobre o processo iniciado em 2023, mas ainda não se concretizou. "Faltam detalhes, é um processo. Tem pessoas comigo que trabalham diariamente. É um momento de transição. Já temos um ano e meio de projeto. As dificuldades são enormes, principalmente pelo histórico de problemas. Aos poucos, isso está sendo superado", pontuou. >

Sobre prazo, o ex-jogador acredita que a SAF será realidade em breve. "É claro que ainda tem muita coisa para acontecer, e a questão da SAF é uma delas. Mas acredito que esteja no momento final para dar esse avanço na nova etapa", afirmou Sávio.>

>

Talk show em Vitória

Sávio participou de talk show e sessão de autógrafos com os fãs, em Vitória Crédito: Breno Denicoli/Divulgação

Sávio Bortolini marcou presença na manhã deste sábado (2) em um talk show no Shopping Vitória. O evento contou com uma sessão de autógrafos do livro Dribles Certeiros de uma Carreira de Sucesso, biografia escrita pelo jornalista Renan Koerich. >

Durante o bate-papo, Sávio relembrou momentos marcantes da carreira, desde os primeiros passos nos campinhos de Cobilândia, em Vila Velha, até a chegada ao futebol europeu, passando por Real Madrid, Seleção Brasileira e o histórico título da Libertadores pelo Flamengo.>

