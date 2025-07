Futebol

Com novos reforços, Rio Branco se prepara para mata-mata da Série D

O Capa-Preta apresentou oficialmente o meia Edinho e o zagueiro Uesles e já projeta confronto contra a Luverdense no sábado (3)

30 de julho de 2025

O Rio Branco chegou à segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D, e estreia no mata-mata já no próximo sábado (3), em Lucas do Rio Verde (MT), pela partida de ida da, no duelo diante do Luverdense. Para o jogo, o Capa-Preta já conta com novos reforços no elenco, o lateral Bryan Garcia, o meia-atacante Edinho e o zagueiro Uesles, e apresentou estes dois últimos na tarde desta quarta-feira (30), na Aert, centro de treinamento do clube, em Bairro de Fátima, na Serra.>

A coletiva de imprensa abordou temas como as carreiras dos atletas, primeiras impressões no time do Espírito Santo, expectativa para a sequência da temporada e como se enxergam no time do técnico Rodrigo Fonseca. O treinador também falou, fazendo um apanhado da competição, tratando sobre os desfalques e novas contratações, além de analisar o adversário do final de semana.>

Edinho - Meia

Edinho, meia do Rio Branco Crédito: Wganer Chaló/Rio Branco

O primeiro jogador a ceder entrevista foi Edinho Lopes, meia-atacante ex-Fluminense e Avaí. O jogador estava no Azuriz-PR, eliminado ainda na primeira fase, e a expectativa é que desempenhe uma função de articulação e criação no meio-campo do Rio Branco, característica que ainda é uma deficiência no time capa-preta. >

"Todo mundo que está aqui, tanto quem está começando de titular, quanto quem está entrando agora, está conseguindo corresponder. Tanto que conseguiram a classificação em segundo, né? E isso é o mais importante. Eu espero agregar, ajudar todo mundo aí. Eu estava no Azuris, consegui entender um pouco da competição, porque foi a minha primeira Serie D, e é bastante disputada. Mas a expectativa é muito boa. Nos dois dias que trabalhei com o elenco, vi que é bastante qualificado, e a gente tem grande chances de conquistar o acesso", disse o jogador.>

Uesles - Zagueiro

Uesles, zagueiro do Rio Branco Crédito: Wganer Chaló/Rio Branco

Nascido em Salvador, Uesles é um zagueiro revelado pelo Jacuipense e rodou o Brasil, com destaque para a passagem pelo Campinense. Uesles já jogou a Série D do Brasileirão pelo Rio Branco-AC e a Série C pelo Treze-PB. Em 2025, o defensor começou o ano no Souza-PB, onde foi campeão paraibano e eleito melhor zagueiro da competição, além de ter jogado as copas do Nordeste, do Brasil e a primeira fase da Série D. >

"Tive a felicidade de ser campeão agora no início do ano e eleito o melhor zagueiro da Paraíba. Com meus 32 anos, acho que a experiência que eu já tenho, que eu já vivi na Série C e na Série D, acho que vai ajudar bastante. Eu sei que é um grupo com uma mescla de atletas experientes, com atletas jovens, então eu chego para ajudar, chego para somar. Vaidade nunca vai existir da minha parte, e eu vou estar à disposição sempre, fazendo o nosso trabalho e o nosso papel", disse Uesles. >

Mudança de chave para os Mata-Matas

O Rio Branco passou o "segundo turno" da fase de grupos da Série D invicto, com 5 vitórias e 2 empates em sete jogos. A campanha premiou o Capa-Preta com a segunda colocação do Grupo A6, e colocou pelo caminho o Luverdense, o terceiro colocado da chave A5. Rodrigo Fonseca falou sobre a competência dos atletas durante a segunda metade da competição e como enxerga a sequência invicta no psicológico do elenco para o começo dos mata-matas.>

"Você tem que valorizar aquilo que foi feito antes, mas, para ficar melhor ainda, você tem que conquistar os resultados no mata-mata. É um jogo que requer muito equilíbrio, muita concentração, para você não ser surpreendido. Coisa de minutos podem jogar por água baixa o trabalho de um ano. A gente tem que estar pronto para não deixar acontecer isso. Aí vai prevalecer tudo aquilo que você fez antes de chegar no mata-mata. É lógico que tem que dar moral para os atletas, que fizeram um grande segundo turno, mas agora temos que fazer dois grandes jogos para passar de fase diante do Luverdense, que é uma grande equipe.", disse Rodrigo.>

Rodrigo Fonseca, técnico do Rio Branco Crédito: Wganer Chaló/Rio Branco

