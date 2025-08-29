Veja a postagem

Após expor agressões e doença de Bruno Silva, esposa faz nova postagem: “Me arrependo muito”

Em novo post nas redes sociais, Andressa Marinho, esposa do jogador do Rio Branco, citou arrependimento, esclareceu acusações e desativou o Instagram

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 12:10

A biomédica Andressa Marinho voltou às redes sociais nesta sexta-feira (29) para falar sobre a separação do volante Bruno Silva, capitão do Rio Branco, acusado por ela de agressões e traições. Veja a postagem no final da matéria.

O caso veio a público no início da semana, quando Andressa fez postagens relatando episódios de violência e traições durante o casamento de oito anos. Após os desabafos, ela havia desativado o perfil, mas reativou temporariamente para um novo pronunciamento, antes de sair novamente do ar.

Nos stories, Andressa afirmou que se arrependeu da forma como expôs detalhes da relação. Disse que agiu em um momento de “profunda decepção e raiva”, sem pensar nas consequências para os filhos. “Só queria colocar toda aquela dor pra fora”, escreveu. Ela relatou estar sendo constantemente questionada nas ruas e na escola do filho, o que a levou a encerrar temporariamente a presença no Instagram.

Doença do jogador citada nas redes

A biomédica também comentou sobre a doença enfrentada por Bruno em 2024, quando o jogador passou por cirurgia para retirada de um tumor na virilha. Ela disse ter se arrependido de ter exposto esse episódio e revelou que a operação se tratou de uma orquiectomia parcial, em que foi removida parte do testículo afetado.

Andressa criticou piadas e especulações sobre o assunto. “As pessoas têm feito tantas piadas quanto a isso e nem sabem do que se trata. Parem de deduzir ou inventar”, desabafou.

Violência doméstica e separação

Sobre as acusações de violência doméstica, Andressa explicou que os episódios ocorreram no passado e já haviam sido resolvidos judicialmente em 2022. Segundo ela, a exposição recente não significa que haja processos em andamento. “Dessa vez, como adultos, sentamos e resolvemos o que precisava ser resolvido”, disse.

A biomédica também negou rumores de que teria iniciado a relação como amante do jogador. “Minha relação com ele se iniciou em agosto de 2017, essa data era comemorada todos os anos por nós. Eu nunca fui amante dele. Meus filhos não vão crescer ouvindo essa mentira”, declarou.

No encerramento do pronunciamento, Andressa afirmou que ficará afastada das redes sociais por tempo indeterminado para se dedicar aos filhos e aos estudos. “Respeitem esse momento de dor, estou buscando forças pra cuidar dos meus filhos”, finalizou.

