Vencedor

Bruno Silva comemora gol em título do Rio Branco em sua 7ª final de Estadual

Volante, que chegou para ser a referência técnica do time, foi um dos heróis do Capa-Preta no trigésimo nono título estadual

2 min de leitura min de leitura

Rio Branco vence o Porto Vitória e é campeão do Capixabão 2025. (Vitor Jubini)

Por Tiago Taam

O Rio Branco conquistou o 39° título do Campeonato Capixaba, em triunfo por 2 a 0, sobre o Porto Vitória. Uma das figuras mais importantes na conquista, o volante Bruno Silva marcou o primeiro gol da decisão, que abriu caminho ao título capa-preta. Referência na equipe, o camisa oito exaltou a emoção vivida no Espírito Santo, mesmo após inúmeras taças conquistadas na elite brasileira.

Contratado em outubro de 2024, Bruno Silva surpreendeu ao assinar com o Rio Branco. Após ser importante no acesso do Remo à Série B do Brasileirão, o volante chegava ao Espírito Santo em busca de mais protagonismos e ser o rosto do projeto SAF. Desde o anúncio da contratação, o camisa oito já sabia que a prioridade seria a conquista do Campeonato Capixaba 2025.

Com o recado bem compreendido, Bruno Silva assumiu o papel de protagonista do Rio Branco. Após início irregular e de cobrança, o volante se tornou peça fundamental no esquema de Rodrigo Fonseca. Gols importantes, boas partidas e identificação com a camisa capa-preta marcaram esse primeiro semestre no clube. Durante o jogo mais importante da temporada 2025, o capitão viu a equipe sendo vice e apareceu na área para marcar e dar início ao histórico bicampeonato.

"Eu sei da minha responsabilidade. Esse cara que me trouxe (Renato Antunes). Eu ia assumir a responsabilidade e hoje eu pude ajudar na hora certa. O grupo está de parabéns, um grupo trabalhador, de homens, que muitos acharam que não ia chegar e que ia ser rebaixado. Eu falei lá atrás, no futebol o que importa é como termina. Já passei por isso. Essa foi a minha sétima final, cinco estados diferentes. O Asilo ganhou, vai chorar em casa", desabafou Bruno Silva.

Rio Branco vence o Porto Vitória e é campeão do Capixabão 2025 Tela cheia 1 de 36

O campeão Bruno Silva

Capitão do Rio Branco, o volante passou a braçadeira ao companheiro Gustavo Carbonieri, em gesto nobre, que teve a oportunidade de levantar a taça do Campeonato Capixaba. Apesar da gentileza ser notável, a carreira de Bruno Silva facilita a decisão. É o sétimo troféu na galeria pessoal do camisa oito. Dentre as taças na prateleira de casa, está a Copa do Brasil, conquistada com o Cruzeiro.

Avaí: Campeonato Catarinense (2009, 2012 e 2021)

Ponte Preta: Campeonato Paulista do Interior (2013)

Cruzeiro: Campeonato Mineiro (2018) e Copa do Brasil (2018)

O Rio Branco repetiu o feito do ano passado e comemorou novamente o título do Campeonato Capixaba. Com a 39ª taça do Estadual, em quase 112 anos de fundação, o Capa-Preta mantém o rótulo de maior campeão da história do futebol do Espírito Santo. Além disso, o clube garantiu um bicampeonato, feito que não protagonizava há 42 anos, desde o primeiro título como técnico na carreira de Vanderlei Luxemburgo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta