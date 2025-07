Futebol capixaba

Rio Branco acerta com meia Edinho, ex-Azuriz, para sequência da Série D

Jogador foi revelado pelo Atlético Tubarão e tem passagem pela base do Fluminense

Publicado em 28 de julho de 2025 às 15:38

Rio Branco-ES acerta com meia Edinho, ex-Azuriz, para sequência da Série D Crédito: Rio Branco SAF

Após a chegada de Bryan Garcia, o Rio Branco-ES anunciou a chegada de mais um reforço oriundo de uma equipe que estava disputando o Campeonato Brasileiro Série D 2025. No início da tarde desta segunda-feira, o Capa-Preta confirmou o acerto do meia Edinho Lopes, ex-Fluminense e Avaí. O jogador estava no Azuriz-PR, que foi eliminado ainda na primeira fase. >

Quem é Edinho Lopes?

Revelado pelo Atlético Tubarão, Edinho Lopes foi profissionalizado pelo Fluminense após a conquista do Campeonato Carioca Sub-20 de 2021. No ano seguinte, o meia integrou o elenco Sub-23 e, em 2023, foi integrado à equipe principal do Tricolor. No mesmo ano, ainda vinculado ao Fluminense, Edinho atuou por empréstimo no Avaí, disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. >

Edinho Lopes, no Fluminense Crédito: Fluminense FC

O contrato de Edinho com o Fluminense se encerrou em 2024, após o atleta ser emprestado para o São José-RS. Este ano, ele atuou pelo Azuriz, clube-empresa do Paraná que tinha o ex-lateral Marcelo como um dos investidores. No clube, Edinho foi um dos destaques na campanha que levou o time até às quartas de final do Estadual, sendo eliminado pelo Athletico. >

Quando Edinho Lopes estreia?

Edinho chegou ao Espírito Santo nesta segunda-feira para se apresentar ao Rio Branco-ES. O meia aguarda a sua regularização no BID para estar à disposição do técnico Rodrigo Fonseca. >

Classificado, o Rio Branco-ES enfrenta o Luverdense, na segunda fase da Série D do Brasileirão. De acordo como o regulamento, o time melhor classificação, na primeira fase, faz o segundo e decisivo jogo com o mando de campo. A partida de ida será no estádio Passos das Emas, em Lucas do Rio Verde, e a volta acontece no dia 9 de agosto, às 17h (de Brasília), no Kleber Andrade, em Cariacica.>

No início desta semana, a CBF vai confirmar as datas e horários dos confrontos. >

