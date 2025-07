Não deu

Porto Vitória e Nova Iguaçu empatam e se despedem da Série D do Brasileirão

Time capixaba precisava da vitória para avançar, enquanto a Laranja Mecânica não tinha mais chances

Publicado em 26 de julho de 2025 às 18:45

Nova Iguaçu e Porto Vitória se despediram do Campeonato Brasileiro Série D 2025 Crédito: Matheus Sanches/Nova Iguaçu

Nova Iguaçu e Porto Vitória se despediram do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Na tarde deste sábado (26), no jogo da última rodada do Grupo 6, disputado no estádio Jânio Moraes, na Baixada Fluminense, os times ficaram o empate em 1 a 1. O Verdão da Capital, que ainda tinha uma pequena chance de classificação, deu adeus ao Brasileirão, juntamento com a já eliminada Laranja Mecânica. Araújo e Thomasel fizeram os gols da partida.

Precisando da vitória para assegurar a classificação, o Porto Vitória se lançou ao ataque e abriu o placar logo aos oito minutos, com um gol do volante Araújo. Com o gol, o time capixaba recuou e trouxe o Nova Iguaçu, que criou pelo menos três grandes chances de empatar, mas parou no goleiro Aydhan e na falta de pontaria dos seus jogadores de frente.

No segundo tempo, o time da casa entrou buscando o empate e logo no primeiro minuto, após uma troca de passes na entrada da área, Alisson cruza da direita e Thomasel, que entrou no intervalo, cabeceou e contou com a falha do goleiro Aydhan para empatar o jogo.

Times voltam o foco para torneios estaduais

Eliminados, Nova Iguaçu e Porto Vitória voltam as suas atenções para os seus respectivos torneios estaduais, Copa Rio e Copa Espírito Santo, onde vão tentar obter a vaga para jogar a Série D do Brasileirão novamente, em 2026.

Próximos jogos

O Porto Vitória está nas semifinais da Copa Espírito Santo, onde enfrenta a Desportiva Ferroviária, o jogo de volta acontece nesta terça-feira (29), às 19h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Nova Iguaçu estreia na Copa Rio na quarta-feira (30), às 14h45, quando visita o Olaria, no jogo de ida da segunda fase.

