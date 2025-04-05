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Rio Branco vence o Porto Vitória e conquista o Capixabão 2025

Capa-Preta superou o Verdão por 2 a 0 no Kleber Andrade e conquistou o 39° título estadual de sua história

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2025 às 18:35
Bruno Silva abriu caminho para a vitória do Rio Branco
Bruno Silva abriu caminho para a vitória do Rio Branco Crédito: Vitor Jubini
 O Rio Branco é campeão do Capixabão 2025. Com uma dose extra de drama e emoção, o Capa-Preta venceu o Porto Vitória por 2 a 0 neste sábado (05), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Bruno Silva abriu o placar, e Jacó, aos 43 minutos do 2º tempo acertou bela cabeçada para marcar o gol do título, já o que o Brancão tinha perdido o jogo de ida por 1 a 0, e fazer a torcida capa-preta explodir de alegria na arquibancada.
Com o resultado, o Rio Branco assegurou uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Por estar na final, o Capa-Preta já tinha confirmada a vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

O Jogo

Com a necessidade de buscar o placar para reverter a desvantagem do jogo de ida, o Rio Branco iniciou a partida pressionando o Porto Vitória. Apostando em jogadas pelos lados do campo, o time comandado por Rodrigo Fonseca dominou as ações, mas levou pouco perigo à meta adversária.
Já o Verdão adotou uma estratégia de deixar a posse de bola com o Rio Branco e marcar em seu campo de defesa. E a tática deu certo. O Capa-Preta teve apenas uma boa chance em cabeçada de Diego Fernandes para fora. 
Na segunda etapa o Rio Branco foi para o tudo ou nada. Aos 11 minutos, o Capa-Preta chegou a marcar um gol com Gustavo Carbonieri após falta levantada na área, mas o bandeirinha anotou impedimento e invalidou o lance. Na sequência o mesmo zagueiro capa-preta voltou a ser protagonista. Aos 18, ele fez uma falta dura e foi expulso por Arthur Rabelo. Porém, com o auxílio do VAR, o árbitro retirou o cartão vermelho e aplicou o amarelo.
A pressão capa-preta deu resultado. Aos 25 minutos, Ricardinho acertou belo lançamento para Matheus Costa, que puxou para a esquerda e cruzou para a cabeçada certeira de Bruno Silva. 1 a 0 Rio Branco e festa nas arquibancadas do Kleber Andrade. 
O Rio Branco foi para o abafa final, e o gol salvador saiu aos 43 minutos. Matheus Costa recebeu a bola na ponta esquerda, recuou para Théo Kruger, que cruzou para Jacó cabecear para o fundo das redes e decretar a vitória e o título capa-preta: 2 a 0 Rio Branco e festa dos mais de 10 mil torcedores que compareceram ao Kleber Andrade.

Rio Branco vence o Porto Vitória e é campeão do Capixabão 2025

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