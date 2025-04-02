Rio Branco x Porto Vitória: ingressos à venda para o 2° jogo da final do Capixabão

Já estão à venda os ingressos para a grande decisão do Capixabão 2025 entre Rio Branco e Porto Vitória, no próximo sábado (05), às 16h30, no Estádio Kleber Andrade. Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). Torcedores que forem ao jogo com a camisa do Rio Branco e do Porto Vitória terão direito a pagar meia, assim como estudantes e idosos.
O clube capa-preta também estabeleceu promoção para as mulheres, que terão gratuidade. Os ingressos cortesias devem ser retirados na bilheteria do Estádio Kleber Andrade, no dia do jogo. Crianças até 12 anos também não pagam, mas acessam o estádio sem necessidade de ingresso.
Os ingressos estão sendo vendidos de forma antecipada, online e em pontos físicos em Vitória, Cariacica e Vila Velha. Pela internet, os torcedores já podem garantir a entrada. A venda também acontece nas lojas Ademar Cunha (Cariacica), Atacadão dos Colchões (Vitória) e Baú do Cabeleira (Vila Velha).
Serviço
- Venda on-line: zig.tickets
- Pontos de venda
- Cariacica: Ademar Cunha - Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande. 9h às 18h.
- Vila Velha: Loja Baú do Cabeleira - Rua Curitiba, 320, Itapoã. 9h às 18h.
- Vitória: Atacadão dos Colchões - Av. Vitória, 1165, Romão. 9h às 18h.