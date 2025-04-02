Rio Branco x Porto Vitória: ingressos à venda para o 2° jogo da final do Capixabão

Já estão à venda os ingressos para a grande decisão do Capixabão 2025 entre Rio Branco e Porto Vitória, no próximo sábado (05), às 16h30, no Estádio Kleber Andrade. Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). Torcedores que forem ao jogo com a camisa do Rio Branco e do Porto Vitória terão direito a pagar meia, assim como estudantes e idosos.