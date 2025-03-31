Vegetti decide pelo alto, e Vasco vence o Santos de virada pelo Brasileirão

O Vasco venceu o Santos por 2 a 1 neste domingo (30), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.
Ainda que o duelo fosse de dois gigantes brasileiros, somente jogadores estrangeiros balançaram as redes. O argentino Barreal abriu o placar para o Santos, o português Nuno Moreira empatou e Pablo Vegetti virou para o Vasco.
O jogo foi bem franco, e os goleiros brilharam no segundo tempo. Léo Jardim foi o primeiro a fazer grande defesa, em chute de Guilherme, enquanto Brazão operou um milagre em cabeçada de Vegetti.
Durante o intervalo, houve um princípio de confusão entre a torcida do Santos e a polícia presente em São Januário. O motivo não ficou claro, embora, nas imagens, ficasse nítido que os vascaínos arremessavam objetos no setor visitante. Vale destacar que paulistas e cariocas vivem 'rixa' desde 2023, quando Soteldo subiu em cima da bola em goleada santista na Vila Belmiro. O Santos, no entanto, acabou rebaixado naquela edição.
A torcida do Vasco hostilizou o técnico Fábio Carille nas arquibancadas de São Januário. A queda na semifinal do Campeonato Carioca e a falta de repertório da equipe neste início de temporada são as principais razões para a insatisfação. No fim, a equipe conseguiu a virada, e o treinador escapou de novas críticas. Os mais de 19 mil vascaínos foram para casa felizes.
O Pirata
Pablo Vegetti é o jogador mais decisivo do Vasco nos últimos anos e, neste sábado, não foi diferente. Se no primeiro tempo foram poucas oportunidades, a bola se apresentou mais na etapa complementar, e o argentino fez valer.
Primeiro, Vegetti concedeu assistência de cabeça para Nuno Moreira empatar o jogo. Cerca de 30 minutos depois, novamente no seu melhor estilo, cabeceou com estilo para deslocar Gabriel Brazão e virar o jogo. E ele ainda poderia ter marcado mais um, se não fosse o milagre do goleiro da equipe adversária.
O argentino já tem oito participações em gol nesta temporada, em apenas 12 partidas. O melhor ano dele no Vasco foi 2024, quando balançou as redes 23 vezes em 54 compromissos.
VASCO
Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos, Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Paulinho (Tchê Tchê), Coutinho (Payet), Nuno Moreira (Lóide Augusto), Garré (Adson) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.
SANTOS
Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Pituca), Gabriel Bomtempo (Thaciano) e Barreal (Gabriel Verón); Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington). Técnico: Pedro Caixinha.
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro
Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões amarelos: Lucas Piton (VAS)
Gols: Barreal (SAN, aos 20' do 1ºT); Nuno Moreira (VAS, aos 7' do 2ºT) e Vegetti (VAS, aos 32' do 2ºT)