Vegetti decide pelo alto, e Vasco vence o Santos de virada pelo Brasileirão

O Vasco venceu o Santos por 2 a 1 neste domingo (30), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.

Ainda que o duelo fosse de dois gigantes brasileiros, somente jogadores estrangeiros balançaram as redes. O argentino Barreal abriu o placar para o Santos, o português Nuno Moreira empatou e Pablo Vegetti virou para o Vasco.

Vegetti e Nuno Moreira foram os nomes da reação do Vasco contra o Santos Crédito: Matheus Lima/Vasco

O jogo foi bem franco, e os goleiros brilharam no segundo tempo. Léo Jardim foi o primeiro a fazer grande defesa, em chute de Guilherme, enquanto Brazão operou um milagre em cabeçada de Vegetti.

Durante o intervalo, houve um princípio de confusão entre a torcida do Santos e a polícia presente em São Januário. O motivo não ficou claro, embora, nas imagens, ficasse nítido que os vascaínos arremessavam objetos no setor visitante. Vale destacar que paulistas e cariocas vivem 'rixa' desde 2023, quando Soteldo subiu em cima da bola em goleada santista na Vila Belmiro. O Santos, no entanto, acabou rebaixado naquela edição.

A torcida do Vasco hostilizou o técnico Fábio Carille nas arquibancadas de São Januário. A queda na semifinal do Campeonato Carioca e a falta de repertório da equipe neste início de temporada são as principais razões para a insatisfação. No fim, a equipe conseguiu a virada, e o treinador escapou de novas críticas. Os mais de 19 mil vascaínos foram para casa felizes.

O Pirata

Pablo Vegetti é o jogador mais decisivo do Vasco nos últimos anos e, neste sábado, não foi diferente. Se no primeiro tempo foram poucas oportunidades, a bola se apresentou mais na etapa complementar, e o argentino fez valer.

Primeiro, Vegetti concedeu assistência de cabeça para Nuno Moreira empatar o jogo. Cerca de 30 minutos depois, novamente no seu melhor estilo, cabeceou com estilo para deslocar Gabriel Brazão e virar o jogo. E ele ainda poderia ter marcado mais um, se não fosse o milagre do goleiro da equipe adversária.

O argentino já tem oito participações em gol nesta temporada, em apenas 12 partidas. O melhor ano dele no Vasco foi 2024, quando balançou as redes 23 vezes em 54 compromissos.

VASCO

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos, Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Paulinho (Tchê Tchê), Coutinho (Payet), Nuno Moreira (Lóide Augusto), Garré (Adson) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

SANTOS

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Pituca), Gabriel Bomtempo (Thaciano) e Barreal (Gabriel Verón); Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington). Técnico: Pedro Caixinha.

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Lucas Piton (VAS)