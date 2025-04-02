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Rodrigo Fonseca afirma que Matheus Costa estava '100%' para a final

Após sentir a posterior da coxa esquerda, atacante foi titular na ida da decisão estadual

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2025 às 18:27
Rodrigo Fonseca, técnico do Rio Branco
Rodrigo Fonseca, técnico do Rio Branco Crédito: Vinícius Lima
Texto feito por Tiago Taam, para ge.globo
Destaque do Rio Branco no Campeonato Capixaba 2025, o atacante Matheus Costa foi a grande surpresa na escalação capa-preta. Na derrota para o Porto Vitória, por 1 a 0, o atacante voltou de uma lesão na coxa, mas não conseguiu ter as mesmas atuações que consagraram o craque alvinegro no torneio.
Herói da classificação à final, Matheus Costa nem conseguiu comemorar o histórico gol marcado contra a Desportiva, no Engenheiro Araripe. Durante o lance de contra-ataque, o ponta sentiu a posterior da coxa esquerda e teve de ser substituído no intervalo. Dez dias após a lesão que o tirou do restante da partida, Matheus se tornou o jogador mais observado pelo Departamento Médico do clube.
Até segunda-feira, o atacante do Rio Branco era dúvida para a partida de ida e foi reavaliado pelos profissionais da fisioterapia. De acordo com Rodrigo Fonseca, por não ser constatada nenhuma lesão na coxa, o camisa 11 estava liberado para entrar em campo. Dessa forma, Matheus Costa foi escolhido, em relação a Braga, artilheiro do time com 3 gols e reserva.
Com a bola rolando e de titular, Matheus Costa não atuou em grande forma, como vinha desempenhando. Mesmo se recuperando de lesão, o atacante teve a grande chance de abrir o placar para o Brancão, no entanto, a finalização foi defendida por Aydhan. Logo após a defesa, o destaque colocou a mão na coxa e foi ao vestiário mancando.
"Sobre a situação do Matheus Costa, a partir do momento em que ele faz o exame e está zerado, ele é o titular. Não tem outro para jogar no lugar dele, ele é o titular da posição. Infelizmente, não fez uma boa partida, mas foi no sacrifício, brigou o tempo todo e teve duas oportunidades frente ao goleiro. Não adianta ficar buscando coisas que não existem. Matheus está liberado pra jogar, fez os exames, nenhuma lesão. As cobranças em cima dele são exacerbadas. Quando íamos colocar o Braga, outro atleta se lesionou e eu tinha apenas uma alteração", opinou o técnico
Com a derrota por 1 a 0, o Rio Branco-ES terá de vencer, no mínimo, por um gol de vantagem para levar à disputa aos pênaltis. Para buscar o 39º título estadual no tempo regulamentar, o Capa-Preta terá de reverter a desvantagem e triunfar por dois gols ou mais de diferença. O segundo e decisivo jogo das finais do Campeonato Capixaba 2025, entre Rio Branco-ES e Porto Vitória, acontece no sábado, às 16h30 (de Brasília), também no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O futuro campeão garante a vaga para a Série D do Brasileirão 2026.

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