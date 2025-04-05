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Decisão

Tudo que você precisa saber sobre Rio Branco x Porto Vitória na final do Capixabão

O Verdão venceu o jogo de ida por 1 a 0 e agora só precisa de um empate para conquistar seu primeiro título estadual. Já o Brancão vai em busca da 39ª taça do Campeonato Capixaba

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 08:00

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

05 abr 2025 às 08:00
Fotos do jogo entre Porto Vitória e Rio Branco
Fotos do jogo entre Porto Vitória e Rio Branco Crédito: Carlos Alberto Silva
Rio Branco e Porto Vitória decidem o título do Campeonato Capixaba 2025 neste sábado (04), às 16h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No jogo de ida da grande final, melhor para o Porto, que venceu a partida sob seu mando por 1 a 0, com um gol de pênalti já no final da partida e, agora, chega para confronto decisivo jogando apenas pelo empate. 
Capa-Preta e Verdão serão os representantes do Espírito Santo no Brasileirão Série D deste ano, e, por terem chegado à final do Estadual, já estão classificados para a Copa do Brasil 2026. Agora, a dupla luta pela taça e pelas vagas para a Copa Verde e Série D do Brasileirão, ambas no ano que vem.

Campanhas

Pela segunda temporada consecutiva, o Rio Branco entra em campo para jogar a final do Capixabão, em busca do 39ª título do torneio. Mesmo perdendo o jogo de ida, as estatísticas seguem favoráveis para o Rio Branco, que veio de uma classificação histórica em cima da Desportiva nas semifinais e sonha com o bicampeonato que não acontece há 42 anos. Como mandante, ainda não perdeu nenhum jogo no campeonato e, desde a chegada de Rodrigo Fonseca, venceu 6 das 8 partidas que disputou.
O Porto Vitória, por sua vez, chega pela primeira vez à decisão do Campeonato Capixaba com uma campanha de recuperação. Após um início irregular, o Verdão da Capital conseguiu escapar do rebaixamento e conquistou a vaga para o mata-mata apenas na última rodada. Nas quartas de final, já sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, o Porto passou pelo Real Noroeste e, nas semifinais, superou o Vitória, virando o confronto de 1 a 0 para 2 a 1 no Estádio Salvador Costa.

Fotos do jogo entre Porto Vitória e Rio Branco

Armas para vencer o jogo

O Rio Branco é um time que tende a impor um ritmo intenso de jogo desde o minuto inicial, coisa que não aconteceu na primeira partida da final, quando pouco criou e menos ainda finalizou ao gol do Porto. Para ser campeão, precisa adotar uma postura similar a que foi diante da Desportiva, principalmente no jogo de ida, onde foi mandante.
Na ocasião, a trinca de meio-campo sustentava o jogo e municiava os jogadores das pontas em velocidade, principalmente Matheus Costa e Maranhão, que avançavam até a linha de fundo para encontrarem um cruzamento para Diego Fernandes na referência, ou infiltrando para dentro, e arriscando arremates de longa e média distância.
Do lado do Porto, o jogo pelo empate parece ser confortável, por já ter se provado um time sólido defensivamente e sofrido apenas dois gols nos cinco jogos de mata-matas, não sendo vazado em três deles. Nas quartas, decidiu fora diante o Real Noroeste depois de vencer o primeiro e, mesmo os merengues sendo muito fortes no Rochão, o Porto Vitória arrancou um empate em Águia Branca.
Já nas semis, conteve o volume intenso do Vitória no jogo de volta e, com duas chegadas com maior perigo, fez o placar suficiente para a classificação à final. A principal estratégia deve ser povoar o meio-campo e impedir as transições ofensivas de velocidade do Brancão,

Prováveis escalações

  • Rio Branco: Neguete; Dudu, Matheus Castelo, Théo Kruger e João Paulo; Romarinho, Júnior Dindê e Bruno Silva; Matheus Costa, Maranhão e Diego Fernandes. Técnico: Rodrigo Fonseca
  • Porto Vitória: Aydhan; Thainler, Ferrugem, Nascimento e Willian Simões; Athirson, Didira e Willyan Sotto; Elton Martins, Xavier e Patrick Carvalho. Técnico: Rodrigo Chagas

Informações de ingressos e acessos

Os ingressos para a grande decisão já estão sendo comercializados , e custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). Torcedores que forem ao jogo com a camisa do Rio Branco e do Porto Vitória terão direito a pagar meia, assim como estudantes e idosos; e o clube capa-preta também estabeleceu promoção para as mulheres e crianças até 12 anos, que terão gratuidade. As entradas estão sendo vendidos de forma antecipada, on-line e em pontos físicos, nas lojas Ademar Cunha (Cariacica), Atacadão dos Colchões (Vitória) e Baú do Cabeleira (Vila Velha).
A torcida do Rio Branco deverá entrar pelo portão principal, pela Av. Kleber Andrade, R. Rio Branco, e ficará nos setores A, B e C, podendo o torcedor escolher ao entrar no estádio. Já os torcedores do Porto Vitória deverão entrar pelos fundos do estádio, pela Rua São Paulo, e ficarão alocadas no Setor D. Para veículos, a Avenida Kleber Andrade, e as ruas Rio Branco, Gervásio Dalcol e Waldemar Sipiersky, São Paulo.a serão interditadas a partir das 13h30. Os portões abrem às 14h30.

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