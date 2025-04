Imagens

Rio Branco campeão! Confira a galeria de fotos do título capa-preta

O fotógrafo Vitor Jubini registrou os principais lances do jogo, as comemorações dos jogadores e a festa da torcida do Brancão

Rio Branco vence o Porto Vitória e é campeão do Capixabão 2025 Tela cheia 1 de 36

O Rio Branco conquistou o Capixabão pela 39ª vez em sua história. Neste sábado (5), o Capa-Preta venceu o Porto Vitória por 2 a 0 no estádio Kleber Andrade, reverteu a desvantagem por conta da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, e conquistou o Capixabão 2025. O fotógrafo Vitor Jubini registrou os principais momentos desse dia histórico. Confira a galeria de fotos acima!

