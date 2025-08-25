Editorias do Site
Redes Sociais

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam sexo do bebê

Casal compartilhou um vídeo que mostra o momento em que descobriu o sexo da criança.

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:39

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam que esperam uma menina
Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam que esperam uma menina Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz

O casal Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciou que o bebê que esperam é uma menina, ainda sem nome revelado.

Em vídeo, ambos afundam taças num bolo, e o recheio com a cor rosa evidenciou o sexo da primeira herdeira.

A novidade é contada no mesmo dia em que eles celebram a marca de sete anos de casados. "Não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você. Todo amor e proteção do mundo", escreveram eles na postagem.

Foi em julho que o casal dividiu com o público uma de suas maiores alegrias: a gestação. O anúncio foi feito nas redes sociais da atriz, que compartilhou uma foto acompanhada da legenda "Há cinco meses esperando o amor da nossa vida".

A publicação logo mobilizou fãs, colegas de profissão e celebridades que celebraram a novidade nos comentários.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Lexa se emociona com recado de padre Marcelo Rossi sobre nova gravidez

Lexa se emociona com recado de padre Marcelo Rossi sobre nova gravidez

Imagem - Key Alves anuncia gravidez com cantor capixaba: "Chegou sem avisar"

Key Alves anuncia gravidez com cantor capixaba: "Chegou sem avisar"

Imagem - Rafa Kalimann e Nattan anunciam gravidez: "Maior sonho"

Rafa Kalimann e Nattan anunciam gravidez: "Maior sonho"

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Vital 2025 atraiu 40 mil pessoas ao Sambão do Povo; veja tudo que rolou

Vital 2025 atraiu 40 mil pessoas ao Sambão do Povo; veja tudo que rolou
Imagem - Confira como os astros agem no signo de Virgem

Confira como os astros agem no signo de Virgem