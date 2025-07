Cegonha

Key Alves anuncia gravidez com cantor capixaba: "Chegou sem avisar"

Em um vídeo nas redes sociais, Bruno Rosa apareceu cantando e Key Alves mostrou o ultrassom do bebê

Key Alves, de 25 anos, anunciou gravidez do primeiro filho nas redes sociais. Bebê é fruto do relacionamento da jogadora de vôlei com o cantor Bruno Rosa, que é natural de Cariacica. O casal contou a novidade hoje no Instagram.>