Tá rolando? Internautas notam semelhança em fotos de Vini Jr. e Key Alves

Internautas notaram que o jogador Vinicius Jr. e a ex-bbb Key Alves posaram em fotos em um cômodo semelhante. O detalhe foi suficiente para os fãs especularem um possível affair entre os dois.
O jogador da seleção brasileira publicou nos stories do Instagram uma selfie feita no espelho de um quarto de hotel em São Paulo. Algumas horas mais tarde, Key compartilhou uma foto em seu perfil na plataforma. A ex-jogadora de vôlei posou na frente de um espelho em um closet, com um guarda-chuva verde atrás.
O detalhe do guarda-chuva verde foi o suficiente para os internautas juntarem as peças. Apesar dos boatos, nenhum dos famosos se manifestou sobre os boatos de que estariam vivendo um romance.
Julia Rodrigues, que já foi apontada como affair do jogador, reagiu aos rumores. "Hahahahaha a vida dá umas voltas, né? Que loucura", publicou ela no Twitter. O comentário de Júlia seria porque, segundo internautas, ela estaria ficando com o jogador Joaquín Piquerez, que também já viveu um romance com Key.