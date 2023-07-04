Roupa pegou fogo e Zé Celso foi encontrado caído no chão, diz polícia

O diretor teatral e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa foi encontrado caído no chão da sala em meio ao incêndio que ocorreu em seu apartamento, no Paraíso, na zona sul da cidade, na madrugada desta terça-feira (4).
Segundo o boletim de ocorrência, o incêndio teria começado no quarto de Zé Celso, provavelmente causado por problemas em um aquecedor elétrico.
A partir daí, o fogo teria se alastrado para peças de roupa. Situação parecida aconteceu no imóvel há cerca de três anos, mas nessa ocasião o fogo foi rapidamente controlado.
Dessa vez, porém, o incêndio ganhou grandes proporções, provocando queimaduras nos membros superiores, membros inferiores e ainda no rosto do dramaturgo. Ele foi encontrado por uma vizinha no chão da sala em meio às chamas.
Uma pessoa teria tentado tirar Zé do incêndio com a ajuda de outros vizinhos. Ele foi socorrido e levado ao hospital. O quadro de saúde dele é grave. Além do diretor, três pessoas se feriram durante o incêndio.
De acordo com amigos que acompanharam o artista até o hospital, ele foi intubado logo que a ambulância chegou ao apartamento e sofreu muitas queimaduras. Zé Celso seria encaminhado à UTI no Hospital das Clínicas no início da tarde desta terça-feira.