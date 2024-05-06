Key Alves assume namoro com cantor sertanejo capixaba Bruno Rosa

Key Alves revelou a identidade de seu novo namorado: o cantor sertanejo capixaba Bruno Rosa. Na manhã deste domingo (05), a ex-BBB postou no Instagram uma série de fotos nos bastidores do show do artista na ExpoZebu, em Uberaba (MG).
Em uma delas, a jogadora de vôlei mostrou que escolheu uma camiseta personalizada com fotos do amado para acompanhar o show. "Se entregue ao amor", escreveu ela na manhã de hoje, mostrando um resumo da noite, incluindo uma foto no camarim com uma rosa vermelha.
Bruno não postou fotos com Key, mas deixou um comentário no post da namorada. "Eu me entreguei, linda", respondeu o sertanejo, sem economizar nos emojis de flores e corações.
Em março, a jogadora já tinha dito nas redes que estava vivendo um "amor em off", sem dar pistas sobre o nome do amado. Desde seu romance com Gustavo Benedeti dentro da casa do "BBB 23", Key não assumia publicamente um relacionamento.
QUEM É BRUNO ROSA?
Bruno é de Cariacica e começou cedo na música, cantando na igreja. "Aos 11 anos gravei uma faixa num CD da igreja e segui cantando no templo até que, aos 17 anos, comecei a pegar a estrada. Minha família sempre me apoiou", conta.
Segundo Rosa, ele começou cantando em barzinhos e aos 20 tentou a vida na Bahia. "Fiquei um ano e seis meses por lá. Aí não deu certo e voltei para o ES, tocando em barzinho e postando vídeos na internet até que encontrei meu empresário e tocamos um projeto maior à frente".